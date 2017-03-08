【大成報記者何秀菁／南投報導】南投縣後備指揮部為感謝女性同仁平時的辛勞付出，指揮官翟智嵩上校今天（8日）特別準備精緻玫瑰花束親自到各科、室贈送向所有女性同仁致意，祝福他們婦女節快樂，更對對平日戮力於工作任務的辛勤付出致上感謝之意。指揮官翟上校表示，巾幗不讓鬚眉，女性的整體表現並不輸給男性；在許多事情上的適合性、配合性及完成度上，甚至已超越男性。女性同仁在工作崗位上的豐碩成果，都是我們所樂見的，因此我們更需要重視每一位女性同仁的需求與權利，讓他們可以無後顧之憂的發揮能力。同時也希望局裡的男性同仁們對於女性同仁能多些體諒、支持與包容，回到家中也記得要感謝家中女眷的辛勞，讓她們覺得是受到珍視的。