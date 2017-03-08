花蓮傳9國小被駭 勒索要求付比特幣公視 (2017-03-08 00:00)
花蓮有九所國中小學傳出被駭客入侵，印表機列印出要付比特幣3塊，相當於台幣十萬的勒索案件，雖然沒學校付錢，但外界還是擔心事情會更大
來到花蓮縣新城鄉北埔國小的教務處，連結網路的印表機已經被校方改成浮動ip，因為學校在還沒改之前，遇上了駭客入侵，列印一張恐嚇英文信件，要學校支付比特幣三塊，否則將癱瘓校內所有電腦。
==花蓮北埔國小 網管人員===
因為比特幣三塊錢
就相當十萬塊台幣
而且學校也不可能去買比特幣
交給這種勒索駭客
==花蓮北埔國小 校長 丁嘉琦===
他(駭客)是用隨機
因為我們這些印表機
比較大型的學校
中大型學校大概都會設網路印表機
透過網路的方式
他就直接把病毒散布出來
事實上，這幾天在花蓮縣共有九所國中小學都被駭客入侵，像是豐濱國中的印表機，還被駭客列印了上百張的恐嚇信，一樣是要求支付比特幣，花蓮縣政府教育處已趕緊要求所有學校，將所有跟網路連結的設備改成浮動ip。
===花蓮縣政府教育處 執行秘書 簡鴻仁===
那這些暴露的設備裡面
哪些ip是真實ip存在
那把它改成虛擬ip
第二個再加強你的密碼強度
或者你本身是用預設密碼部份
就要把它改成加入強度的密碼
根據警方調查，這可是花蓮縣第一次校園內被駭客入侵要求支付比特幣的案件，雖然目前還沒有學校支付任何款項，但不少老師和家長，相當擔心校內的個資是否外洩，校園網路安全似乎還要再加強。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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