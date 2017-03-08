















今天是婦女節，屏東新園農會在今天，特別感謝他們的女性員工，因為這個農會，有四分之三都是女性，從總幹事，到搬肥料開堆高機，都由女性擔任，相當少見。開著堆高機，屏東縣新園鄉農會很快就把農民要買的肥料送上貨車，而駕駛堆高機的，是農會的女員工，但她不是偶爾來代班，管理整個倉庫、開堆高機已經將近3年。==農民==比較厲害現在都換女生在當家了對不對==農民==她的能力 如果是彗綿的能力比男生還強 男生不一定贏她我們農會的女工 我敢說很好被農民稱讚的女員工叫李彗綿，原本在新園農會擔任超市服務員，後來倉庫缺人，她不懂農藥，不會開堆高機，卻沒有推辭，接下並且學習這份向來由男性擔任的工作。==新園鄉農會員工 李彗綿==我當初來這邊的時候我比較怕它兩邊的叉子因為角度的問題很怕把肥料插破所以說正確開始有在開是這兩年的時間兩三年有在這邊開當初決定讓李慧綿扛起這個粗活的，就是農會總幹事，一樣是女性，她從90年農會信用部被接管後，因為大量男性員工礙於薪水太少紛紛離職，就開始帶領更多女性加入農會工作。==新園鄉農會總幹事 林翠絨==我們新園鄉農會的特色應該是我們目前員工有20位女性就佔有15位所以有很多男性做的工作都是由我們女性來做一個農會，有四分之三都是女性，三八婦女節這天，農民和農會男員工特別感謝這群娘子軍，農會也希望經營得更好，讓新園農產更出色。記者 王介村 許政俊 屏東報導