屏東新園農會 逾七成員工都是女性公視 (2017-03-08 00:00)
今天是婦女節，屏東新園農會在今天，特別感謝他們的女性員工，因為這個農會，有四分之三都是女性，從總幹事，到搬肥料開堆高機，都由女性擔任，相當少見。
開著堆高機，屏東縣新園鄉農會很快就把農民要買的肥料送上貨車，而駕駛堆高機的，是農會的女員工，但她不是偶爾來代班，管理整個倉庫、開堆高機已經將近3年。
==農民==
比較厲害
現在都換女生在當家了
對不對
==農民==
她的能力 如果是彗綿的能力
比男生還強 男生不一定贏她
我們農會的女工 我敢說很好
被農民稱讚的女員工叫李彗綿，原本在新園農會擔任超市服務員，後來倉庫缺人，她不懂農藥，不會開堆高機，卻沒有推辭，接下並且學習這份向來由男性擔任的工作。
==新園鄉農會員工 李彗綿==
我當初來這邊的時候
我比較怕它兩邊的叉子
因為角度的問題
很怕把肥料插破
所以說正確開始有在開
是這兩年的時間
兩三年有在這邊開
當初決定讓李慧綿扛起這個粗活的，就是農會總幹事，一樣是女性，她從90年農會信用部被接管後，因為大量男性員工礙於薪水太少紛紛離職，就開始帶領更多女性加入農會工作。
==新園鄉農會總幹事 林翠絨==
我們新園鄉農會的特色應該是
我們目前員工有20位
女性就佔有15位
所以有很多男性做的工作
都是由我們女性來做
一個農會，有四分之三都是女性，三八婦女節這天，農民和農會男員工特別感謝這群娘子軍，農會也希望經營得更好，讓新園農產更出色。
記者 王介村 許政俊 屏東報導
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