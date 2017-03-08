















高雄餐旅大學兩名學生，到台中一家烘焙坊實習，卻長期超時工作！勞動部及教育部去立法院進行報告，勞動部強調，如果實習生跟實習單位簽勞動契約，就等於有雇傭關係，必須依勞基法辦理。台中發生血汗烘焙坊事件，實習生勞動權益受到關心！立法院社福衛環委員會邀請勞動部及教育部報告技術生、實習生及建教生勞動權益落實。藍綠立委都質疑高雄餐旅大學實習生被台中永采烘焙坊剝削，為何訪查都沒發現。==國民黨立委 蔣萬安 vs 教育部次長 姚立德==老師每一次去訪視的時候問他們 但他就沒有把他們甚至沒有把這個永采烘焙坊跟這個學生另外簽訂一個合約這樣的事情都沒有跟老師講所以 次長 你不能把責任推給學生==民進黨立委 劉建國===在整個建教生或是實習生的過程裡面教育部難辭其咎如果再發生這樣的事情絕對不叫個案這早就不是個案了啦避免「假實習、真雇傭」，勞動部表示，如果實習生跟實習單位簽勞動契約，就等於有雇傭關係，工資、休假必須依勞基法辦理。不過立委批評，現況是實習合作單位，勞動部不檢查、教育部不嚴查，根本沒人在管。==國民黨立委 李彥秀 vs 勞動部長 林美珠==不能只有你教育部勞動部也應該要拉進來我也發現這的確在橫向聯繫上來講的確是我們可以再加強另外，李彥秀也指出，勞基法修正後，縮短工時、一例一休都上路了，但「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」還沒修改，因而臨時提案要求修改法令。許恆慈 陳立峰 台北報導