勞動部:實習生若簽勞動契約 須遵勞基法公視 (2017-03-08 00:00)
高雄餐旅大學兩名學生，到台中一家烘焙坊實習，卻長期超時工作！勞動部及教育部去立法院進行報告，勞動部強調，如果實習生跟實習單位簽勞動契約，就等於有雇傭關係，必須依勞基法辦理。
台中發生血汗烘焙坊事件，實習生勞動權益受到關心！立法院社福衛環委員會邀請勞動部及教育部報告技術生、實習生及建教生勞動權益落實。藍綠立委都質疑高雄餐旅大學實習生被台中永采烘焙坊剝削，為何訪查都沒發現。
==國民黨立委 蔣萬安 vs 教育部次長 姚立德==
老師每一次去訪視的時候
問他們 但他就沒有把他們
甚至沒有把這個永采烘焙坊
跟這個學生另外簽訂一個合約
這樣的事情都沒有跟老師講
所以 次長 你不能把責任推給學生
==民進黨立委 劉建國===
在整個建教生或是實習生的過程裡面
教育部難辭其咎
如果再發生這樣的事情
絕對不叫個案
這早就不是個案了啦
避免「假實習、真雇傭」，勞動部表示，如果實習生跟實習單位簽勞動契約，就等於有雇傭關係，工資、休假必須依勞基法辦理。不過立委批評，現況是實習合作單位，勞動部不檢查、教育部不嚴查，根本沒人在管。
==國民黨立委 李彥秀 vs 勞動部長 林美珠==
不能只有你教育部
勞動部也應該要拉進來
我也發現這的確在
橫向聯繫上來講
的確是我們可以再加強
另外，李彥秀也指出，勞基法修正後，縮短工時、一例一休都上路了，但「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」還沒修改，因而臨時提案要求修改法令。
許恆慈 陳立峰 台北報導
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