勞動力參與 男性6成7高於女性5成1公視 (2017-03-08 00:00)
今天是國際婦女節，外界關注職業婦女勞動狀況，根據最新的勞動力參與率，男性6成7還是比女性5成1來得高。不過屏東新園農會很不一樣，這個農會有四分之三員工都是女性，從總幹事，到搬肥料開堆高機，都由女性擔任，相當少見。
開著堆高機，屏東縣新園鄉農會的女員工李彗綿，她的工作是管理整個倉庫、開堆高機已經將近3年。
==農民==
比較厲害
現在都換女生在當家了 對不對
李彗綿原本在新園農會擔任超市服務員，後來倉庫缺人，她沒有推辭，接下並且學習這份向來由男性擔任的工作。
==新園鄉農會員工 李彗綿==
我當初來這邊的時候
我比較怕它兩邊的叉子
因為角度的問題 很怕把肥料插破
屏東新園農會可以算是娘子軍當家，全農會四分之三都是女性，連總幹事也是女生。
==新園鄉農會總幹事 林翠絨==
我們新園鄉農會的特色應該是
我們目前的員工有20位
女性就佔有15位
所以有很多男性做的工作
都是由我們女性來做
雖然職場上女性工作能力受到肯定，不過根據主計總處公布的勞動力參與率，男性67.1%還是比女性50.87%高，另外根據人力銀行的調查，國內有47%職業婦女曾因結婚或懷孕遭到不友善對待，20%因而退出職場，對此勞動部長林美珠認為數據不低，政府會盡力改善。
==勞動部長 林美珠==
我們希望這些婦女同胞們
在工作的時候
對於家庭 對於托育
這些照顧都能夠比較
有完善的制度來協助她們
另外，性別工作平等法上路滿15年，勞動部也公布調查，員工規模100人以上的公司，有托兒服務或措施占51.6%，有設集乳室的占78.7%。就業歧視的部分，7%的勞工曾遭受歧視，其中男女皆以年齡歧視最多。
綜合報導
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