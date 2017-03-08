















今天是國際婦女節，外界關注職業婦女勞動狀況，根據最新的勞動力參與率，男性6成7還是比女性5成1來得高。不過屏東新園農會很不一樣，這個農會有四分之三員工都是女性，從總幹事，到搬肥料開堆高機，都由女性擔任，相當少見。開著堆高機，屏東縣新園鄉農會的女員工李彗綿，她的工作是管理整個倉庫、開堆高機已經將近3年。==農民==比較厲害現在都換女生在當家了 對不對李彗綿原本在新園農會擔任超市服務員，後來倉庫缺人，她沒有推辭，接下並且學習這份向來由男性擔任的工作。==新園鄉農會員工 李彗綿==我當初來這邊的時候我比較怕它兩邊的叉子因為角度的問題 很怕把肥料插破屏東新園農會可以算是娘子軍當家，全農會四分之三都是女性，連總幹事也是女生。==新園鄉農會總幹事 林翠絨==我們新園鄉農會的特色應該是我們目前的員工有20位女性就佔有15位所以有很多男性做的工作都是由我們女性來做雖然職場上女性工作能力受到肯定，不過根據主計總處公布的勞動力參與率，男性67.1%還是比女性50.87%高，另外根據人力銀行的調查，國內有47%職業婦女曾因結婚或懷孕遭到不友善對待，20%因而退出職場，對此勞動部長林美珠認為數據不低，政府會盡力改善。==勞動部長 林美珠==我們希望這些婦女同胞們在工作的時候對於家庭 對於托育這些照顧都能夠比較有完善的制度來協助她們另外，性別工作平等法上路滿15年，勞動部也公布調查，員工規模100人以上的公司，有托兒服務或措施占51.6%，有設集乳室的占78.7%。就業歧視的部分，7%的勞工曾遭受歧視，其中男女皆以年齡歧視最多。綜合報導