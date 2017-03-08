















台北市一名消防員，228連假到花蓮登山失蹤，今天搜救工作進入第5天，卻發生憾事，一名協助搜救4天的孫姓民間救難隊員，今天上午要下山換班，卻因為連日大雨，渡河時被暴漲的溪水沖走的意外，送醫急救後，仍宣告不治。直升機一降落，救護人員馬上將落水的救難隊員孫宏新，送醫急救，可惜還是回天乏術。由於1號傳出，台北市1名李姓消防員，在花蓮南二子山登山失蹤，救難人員於是上山搜尋。其中，救難隊員孫宏新搜救4天後，今天上午原本要下山換班，卻因為連日大雨，渡河時被暴漲的溪水沖走，意外喪命。==花蓮縣消防局副局長 吳泰濬==要準備渡河 因為今天河水湍急我們直升機起降點是在河的另外一端所以他們都在 都在河邊等到河水退了之後 才準備渡河由於搜救工作遲遲沒有進展，現在又傳出憾事，搜救人員都很難過，也覺得山區連日豪雨，導致搜救工作困難。==搜救人員 詹小姐==落石呀 跟峭壁 還有瀑布上面天氣很差 溪水都暴漲==搜救人員 范先生 vs 記者==在他漂浮的時候我們有3個攔截站所以你看到他的時候還有生命跡象嗎他的手還有想要撈那個我們拋的繩子花蓮縣消防局強調，搜救多日以來，已經有4名隊員受傷、1人罹難，救難是消防員的天職，搜救工作會繼續進行，也會請大家多注意安全。記者 綜合報導