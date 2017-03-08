搜救失蹤消防員 救難隊員遭溪水沖走罹難公視 (2017-03-08 00:00)
台北市一名消防員，228連假到花蓮登山失蹤，今天搜救工作進入第5天，卻發生憾事，一名協助搜救4天的孫姓民間救難隊員，今天上午要下山換班，卻因為連日大雨，渡河時被暴漲的溪水沖走的意外，送醫急救後，仍宣告不治。
直升機一降落，救護人員馬上將落水的救難隊員孫宏新，送醫急救，可惜還是回天乏術。由於1號傳出，台北市1名李姓消防員，在花蓮南二子山登山失蹤，救難人員於是上山搜尋。其中，救難隊員孫宏新搜救4天後，今天上午原本要下山換班，卻因為連日大雨，渡河時被暴漲的溪水沖走，意外喪命。
==花蓮縣消防局副局長 吳泰濬==
要準備渡河 因為今天河水湍急
我們直升機起降點
是在河的另外一端
所以他們都在 都在河邊
等到河水退了之後 才準備渡河
由於搜救工作遲遲沒有進展，現在又傳出憾事，搜救人員都很難過，也覺得山區連日豪雨，導致搜救工作困難。
==搜救人員 詹小姐==
落石呀 跟峭壁 還有瀑布
上面天氣很差 溪水都暴漲
==搜救人員 范先生 vs 記者==
在他漂浮的時候
我們有3個攔截站
所以你看到他的時候
還有生命跡象嗎
他的手還有想要撈那個
我們拋的繩子
花蓮縣消防局強調，搜救多日以來，已經有4名隊員受傷、1人罹難，救難是消防員的天職，搜救工作會繼續進行，也會請大家多注意安全。
記者 綜合報導
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