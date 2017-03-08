台北市南港陳姓小模遭姦殺案，坦承犯案的主嫌程姓男子先前指認監視器畫面中與他同行的黑衣女子為其梁姓女友，並指認另名毛帽女為陳姓小模。檢警追查後證實被指為陳姓小模的毛帽女其實是大樓住戶，而在調閱不同角度的監視器畫面並請死者家屬協助指認後，確認與程男同行的黑衣女子為死者陳姓小模。

涉嫌犯下陳姓小模命案的程姓男子，落網後始終堅稱其梁姓女友案發時就在一旁，檢方本月3日調閱案發大樓外附近的監視器畫面，發現程男與一名黑衣女子一起步入大樓電梯，程男當時指認她就是梁女，並將另名戴著毛帽的女子指認為陳姓小模。

檢警追查後，發現被指為死者的毛帽女原來是大樓住戶，梁女6日也因不符當初羈押要件獲得釋放。檢警隨後擴大調閱附近不同角度的監視器畫面，並請死者家屬協助指認，確認與程男同行的黑衣女子為死者陳姓小模。

此外，檢方解析扣案的梁女電腦及相關人士手機等證物，發現梁女曾在案發前後傳訊給程男，抱怨他未依約定替她繳房租等，認為2人可能曾因此事產生摩擦，而案發後2人南下台中卻未至梁女租屋處居住，而是投宿在飯店，與梁女未繳房租是否有關，則需進一步調查。