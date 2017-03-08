台北市消防局消防員李盈勳日前在花蓮南二子山登山途中失聯，到現在仍下落不明，搜救進入第5天，沒想到磐石救難隊人員孫宏新過溪時不幸遭到湍急的溪水沖走溺斃，支援搜救的新北女義消詹喬愉表示，目擊至少2次拋繩拋到孫宏新身上，但因水勢太大加上孫宏新還揹著大背包，第2次拋繩時孫整個被背包壓住，失去意識，眾人只能眼睜睜看著他被大水帶走，很難過不捨。

磐石救難隊人員8日上午在搜救時，通過萬榮鄉恰堪溪及初見溪交會處，隊員孫宏新過溪時不幸遭到湍急的溪水沖走。空勤總隊出動直升機進行搜救，上午11時03分找到孫男的黃色背包，隨後在下方約兩公里附近找到孫男，送醫前已無呼吸心跳。

一名支援搜救的新北義消詹喬愉表示，當時消防、義消從落水處往下游共設置3處攔截點，搜救隊員朝孫男3次拋繩，第一次拋到孫男的臉上，當時他意識還清楚，但沒有抓住繩索，第二次拋繩也落在孫男身上，但當時他已失去意識，而且被大背包壓住。

由於這幾天山區不斷下雨，導致溪水暴漲、水流湍急，孫男整個人被大水沖到下游，最後找到人時已沒有生命跡象，令所有搜救人員都相當難過。花蓮縣消防局長林文瑞說，孫男落水原因還要進一步調查，而李盈勳的搜救任務還會持續進行，但接下來會提醒搜救人員以安全為第一考量，避免再有人受傷。