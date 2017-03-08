新北市106年全民防衛動員暨災害防救



(中央社訊息服務20170308 18:58:27)新北市政府於106年3月8日10時假新北市政府6樓新聞發布室召開「106年全民防衛動員暨災害防救民安3號演習」記者會，由消防局陳副局長崇岳主持，說明演習的目的、緣由及宣導民眾防災意識。另邀集16個參與演習單位、共約20位代表到場，並展示相關器材。 新北市政府將於106年3月9日辦理「106年全民防衛動員暨災害防救民安3號演習」，預計動員1,900人、170部車輛與航空器3架次參與演習，規模盛大空前，為歷年之最。



演習當日上午將由副市長侯友宜主持兵棋推演，設定本市泰山區晚間發生芮氏規模7.5深度震源深度6公里之極淺層地震，造成多個行政區民眾嚴重傷亡，市府將以擬真、務實及全災害概念，在第一時間統合各機關救災能量投入災害搶救。 而演習當日下午則假林口行政園區、世大運選手村及林口社區運動公園等3個場次辦理實兵演練，規劃22項災害應變情境進行演練，藉以整合驗證災害時各災害防救單位間的應變能力。



由於適逢2017世大運期間，新北市特別與台北市選手村管理處合作，辦理選手村高樓火災搶救演練。另新北市經歷了八仙塵爆、蘇迪勒颱風及杜鵑颱風等災害，始終秉持著最高標準執行各項防救災與復原重建工作，為市民的生命財產做最完善的把關。



訊息來源：新北市政府消防局



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