李孟澤「印象大東港．武山下風情」攝影個展11日舉辦開展茶會



(中央社訊息服務20170308 17:38:51)屏東縣政府文化處一樓102畫廊自3月9日至4月8日展出李孟澤「印象大東港．武山下風情」攝影個展（屏東市大連路69號），透過印象攝影的概念，深刻呈現大東港地區的獨特風情，3月11日週六下午3時將舉辦開展茶會，誠摯邀請各界藝文同好前來交流分享。



李孟澤表示此次個展體現「攝影即是生活」的理念，他認為攝影應該走入社會、反應社會，無論是風光景色或是在地人文，從攝影者的美學角度寫下自己最熟悉的生活概況，照片就像書寫日誌，藉由攝影者習慣的語法口氣透露著個人色彩，而在展覽作品中也試著反應人類活動及社會變遷下，對於生活環境殘酷的影響。



李孟澤提到東港擁有熱絡的農漁業活動與濃厚的宗教文化，在近年來觀光產業發展的轉型下，東港及鄰近地區已呈現有別以往的風貌，尤以大鵬灣國家風景區變化最甚，沒落的傳統漁業光景對比新興的觀光建案開發，透過攝影紀錄大東港地區，利用最藝術的氛圍、色彩來調味真實景觀，給予一種更深刻的風情表達。



訊息來源：屏東縣政府



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