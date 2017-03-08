聯合助學 攜手助愛



(中央社訊息服務20170308 17:33:09)行醫四十餘年的李昭仁醫師，除了懸壺濟世外也時常關注社會弱勢族群並提供資源協助辦理社會福利服務工作，日前拜會屏東縣潘孟安縣長，並捐助新台幣50萬元以供「屏東縣聯合助學脫貧自立方案」之弱勢學子所用。



李昭仁醫師表示因為深受父親李慶樑醫師教誨，體認救人濟世使命，也曾擔任犯罪被害人保護協會屏東分會主委與屏東縣醫師公會理事長職務，李昭仁醫師長年關心社會上弱勢族群並給予協助，充分展現醫者仁心之風範。



潘孟安縣長感謝李昭仁醫師熱心公益，因為這份實質的幫助可以讓經濟弱勢學子可以獲得就學費用補助，屏東縣聯合助學方案字102年開辦迄今共有11名學子考取研究所、45名學子考取大學，因為這份協助讓他們能夠無後之憂的繼續專心於學術研究上，同時也減輕家裡的經濟壓力，期許這些貧困學子能夠透過教育為自己翻轉命運。



現今大環境的不景氣有越來越多弱勢的民眾需要協助，而社會服務工作的推動更需要靠公部門與民間資源共同合作，才能為弱勢民眾創造更多福祉，也期盼透過李昭仁醫師的拋磚引玉能讓更多的企業及慈善單位一同加入攜手助學•聯合築愛的行列。



訊息來源：屏東縣政府



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