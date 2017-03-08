偏鄉牙科醫療儀器大躍升 全國唯一首台牙科數位式電腦斷層設備在海端與成大醫院同等級 黃縣長感謝扶輪社關愛偏鄉



(中央社訊息服務20170308 17:24:09)為解決花東縱谷線偏鄉6鄉鎮牙科疾病就醫困難問題，國際扶輪3480地區結合多位愛心人士，發起募集近240萬元購置牙科數位式電腦斷層設備捐贈給臺東縣海端鄉衛生所，並於今(8)日下午2時結合縣府擴大主管會報時舉辦捐贈儀式，黃健庭縣長感謝扶輪社關懷觸角延伸到海端偏鄉，造福更多的花東縱谷鄉親及學童。



捐贈儀式包括3480地區前總監許章賢、共同主辦社大同扶輪社長張文瀚等社長、儀器捐贈重要引介人、前衛生局長張冠宇共同參與，黃縣長並頒贈感謝狀給所有社長或企業代表，並逐一合影。 黃縣長除了感謝3480地區總監廖文達總監及所有參與扶輪社對於台東偏鄉的關心，不僅八八水災賑災幫助台東復原重建三千多萬元，本次更是聽到偏鄉的需求，由國際扶輪社3480地區暨各共同主辦社，捐贈海端鄉衛生所一台240萬元的牙科數位式電腦斷層設備，不僅是全台首間衛生所擁有此設備，更是與成大醫院同等級！



海端鄉衛生所位於山地鄉，除服務當地居民，服務區域更是涵蓋鄰近鄉鎮（如池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉）以及花蓮縣南端(富里鄉、卓溪鄉)，是臺東縱谷線唯一具備牙科設備的衛生所，每月西醫門診約1200人次，牙科約300人次，除了加強衛生教育，即時提供適當治療也是一大難題，因此，海端鄉衛生所背負重大的責任。



本台國產牙科數位式電腦斷層設備最主要功能在於，掃描只需6秒時間且能精準呈現3D影像，甚至神經、血管、鼻竇位置皆可清楚呈現，快速提供醫師精準的口腔診斷，未來更可結合3D列印技術，取代傳統齒模製作方式，，對於偏鄉居民更是一大福祉，相信海端鄉衛生所能將設備發揮到最大值，嘉惠本縣居民。臺東縣海端鄉衛生所為全國唯一擁有該台牙科設備之衛生所，與成大醫院同等級，民眾就醫除了減少舟車勞頓之苦外，更是提供醫生快速精準的口腔診斷，進而完成連續性、完整性的治療，讓花東縱谷線民眾享有都市等級的醫療服務品質。



訊息來源：台東縣政府



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