用心看見需求 真理大學用專業服務社區



(中央社訊息服務20170308 17:21:14)在一次社工師的演講中，社工師小真提到許多人因為許多不同的生命故事，並沒有穿過婚紗。真理大學國際貿易學系與人文資訊學系的同學便協助公益組織整理二手衣物，欣穎和以倩同學開始和社工師接洽，瞭解個案的身高體重後，花費了三天在二手婚紗店挑出最適合的搭配。在服務歷程中，同學透過加入教育部資訊志工團隊，先透過三芝區公所的茭白筍節認識了社區議題，再透過在地的公益組織新生活促進會的引導，帶領同學進行家訪與老人送餐，體會到台灣富裕經濟環境下不同社會階層所遭遇問題。真理大學的師生緊接著開始組成一個婚紗圓夢的專案，透過專業的攝影和影像後製團隊與公益組織合作，期望能夠協助更多人完成心願。



訊息來源：真理大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209806.aspx