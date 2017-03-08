臺東縣婦幼工作再度發光發熱 榮獲警政署評列全國佳績



(中央社訊息服務20170308 17:19:14)臺東縣政府於今(8)日召開106年擴大主管會報暨3月份縣務會議，會中由臺東縣警察局局長黃慶惠致獻該局獲內政部警政署評列105年保護婦幼工作全國丙組優等第二名之獎座予縣長黃健庭，此殊榮代表本縣在婦幼工作推展上之用心備受肯定，也是激勵我們賡續向上的動力。



臺東縣警察局綜合規劃辦理台東縣政府性侵害防治、性騷擾防治、家庭暴力防治、兒少性剝削防制及兒少保護等婦幼安全工作，肩負提供本縣婦幼人身安全環境及強化婦女朋友對相關法律認知之重責，除了全力偵辦婦幼案件，也積極走入校園、社區、部落籍教會等處所進行預防犯罪宣導工作，正逢今天38婦女節，台東縣警察局除祝福大家婦女節快樂，也再次宣示守護臺東婦女朋友安全之決心。



另外，臺東縣警察局也於今(8)日38婦女節上班期間，在警察局正門由局長黃慶惠率2名副局長、各科室科長、主任及隊長等各級幹部，致送康乃馨鮮花及小蘋果予警察局內的女性員工，祝賀「38婦女節」快樂，並感謝大家平日辛勞奉獻與付出，祝福永遠健康、美麗、幸福、美滿！



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209804.aspx