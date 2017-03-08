深耕新南向 佛光公事系「三習」前進菲律賓中央社 (2017-03-08 17:18)
深耕新南向 佛光公事系「三習」前進菲律賓
(中央社訊息服務20170308 17:17:35)佛光大學公共事務學系配合政府的「新南向政策」，大力推動雙向人才交流。過去一年總計有48人次前往東南亞（泰國）進行海外三習（企業實習、交換學習、短期見習）。同時，105學年度下學期首度有3名泰國正大管理學院的學生前來公事系交換學習，成果相當豐碩。 為進一步擴大海外三習的範圍，公事系陳尚懋主任日前特別利用228連假，前往菲律賓馬尼拉拜會「菲律賓台灣工商總會」，分別與該會理事主席與現任會長，以及其他台商與菲商進行座談，會中達成多項共識，同意透過商會的組織，大力協助與支持佛光大學的海外實習計畫。 經一年多來的持續深耕，佛光公事系的海外三習版圖已有泰國、菲律賓與印尼，往後將持續推廣至緬甸與柬埔寨等國，希望可以配合新南向政策，達成雙向人才交流的重要目標，並讓學生們有機會深入瞭解東南亞，提早熟悉職場生態，以及掌握東南亞的就業市場與往後的發展潛力。（20170308）
訊息來源：佛光大學
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