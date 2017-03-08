元培醫事科技大學海青班健康管理班四位同學備受照顧



(中央社訊息服務20170308 17:16:54)元培醫事科技大學海青班健康管理班四位同學備受照顧，他們都是來自馬來西亞，由於他們喜歡健康管理課程，特由馬來西亞至元培就讀，他們上課及生活照顧，學校都十分用心，他們完全能夠感受，並對課程安排也相當滿意。



海青班健康管理同學分別為傅經棣、洪本祥、塗嫣珊及陳侾璇，他們都說自己好幸運來到元培學習健康管理。洪本祥說，他在一個教育週中看到有人介紹護理課程，他就喜歡，原本想在馬來西亞就讀，後經介紹有海青班開此課程，他就毅然而然來到台灣元培醫事科技大學。



洪本祥說，經過將近兩週課程，就是自己想學的課程，他知道海青班兩年課程不夠，若有機會將會繼續就讀大學部，讓自己能夠做個好護士。



傅經棣在四人中年紀較長，他是工作後感到自己應再多學習，特別未來趨勢，人口老化迅速，因此照顧老人是必要的，雖然目標是能夠開養老院，但想必經費龐大，因此最基本學好後能照顧家中婆婆及父母。



由於他是做事後再學習，他說，他一定比別人更認真學習。以前不愛念書，但現在想念了，他會更加努力。



塗嫣珊說，家中即是開中醫，父母期望她學中醫，她不願侷限中醫，期望在元培學習更多，回到馬來西亞家中能夠幫忙家中事業。



陳侾璇表示，照顧小孩與老人都是未來趨勢，她學習後希望能夠在此方面能有所協助。



他們都說，學校安排的課程都是他們想要學習的，如營養學等等，也都是他們所需要的，來到元培，他們受到學校的精心設計學習與照顧，真是賺到了。



班導師康瀚文及生活照顧鮑秉森表示，四位同學小班教學，他們都有學習企園心，是一個非常好現象。



訊息來源：元培醫事科技大學



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