楊朝祥校長出席香港道場法會 介紹佛光辦學一二三四五特色



(中央社訊息服務20170308 17:10:58)佛光大學楊朝祥校長一行日前風塵僕僕的連續在上海、福建、香港、廣東進行招生活動，楊朝祥校長更為了感恩香港功德主的護持興學，特別出席佛光山香港道場大悲懺法會，計有一千二百多位信眾出席。 這場法會由佛光山香港道場住持永富法師主法，他告訴信眾們，楊校長特別前來香港跟大家說明，信眾們的一百元都去了哪裡？永富住持更勉勵所有護法功德主持續支持百萬人興學。永富住持除了介紹楊朝祥校長，更說明了星雲大師辦教育，推行三好運動，透過修行轉化心念，所以功德主們支持辦大學，就是發揮慈悲心的表現。 楊校長首先幽默的說，他要跟「頭家」的「頭家」問好，因為星雲大學是他的「頭家」，而所有功德主是星雲大學的「頭家」，所以信眾們是楊校長「頭家」的「頭家」。接著楊朝長向大家報告佛光大學近幾年招生情況，學生人數不斷成長，佛光大學獲得創辦人星雲大師、佛光山和百萬人興學委員以及全球信眾的護持，在全校師生的努力下，呈現嶄新的風貌和令人稱羨的成果。他邀請大家，若有機會到台灣，能回到宜蘭佛光大學來看看，因為這是自己的家和自己的大學。 另外，楊校長也以佛光山系統大學總校長的身份，報告了5個學校目前辦學的情況，並提出辦學12345的特色，1+1（一主修一輔修），2+2（兩年佛光兩年西來），3+3（生命，生活，生涯）以及四年公立收費、五校一體。 楊校長也歡迎香港的功德主們推薦子弟回到佛光大學來就讀。目前港澳地區學生在佛光大學就讀的學子有四十八人，並且會越來越多，均獲得香港駐台代表處特別的肯定與觀照。（20170308）



訊息來源：佛光大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209801.aspx