2017邀您一起拼文化 全國文化會議ing



(中央社訊息服務20170308 16:55:47)文化部今(8)日於URS27W城市影像實驗室召開記者會，由部長鄭麗君宣示啟動「2017年全國文化會議暨分區論壇」，邀請全民一起拼文化。由2017年全國文化會議暨文化白皮書計畫主持人--國立臺灣藝術大學陳志誠校長、推動文化基本法立法策略規劃計畫主持人--國立臺北教育大學周志宏教授說明兩計畫里程碑。六大文化議題分組召集人也現身會場，號召文化公民參與，同時邀請文化界先進、貴賓及提供記者會場地的蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根與義美公司總經理高志明，共襄盛舉。



2017全民拼文化 政策藍圖你來參與 為翻轉過去重經濟、輕文化的現象，文化部長鄭麗君今(3/8)表示，召開2017年全國文化會議不是為了再一次的集會，而是透過全民參與政策討論，凝聚共識，拼出臺灣未來的文化政策藍圖，也為文化的永續打拼，讓「拼文化」成為推動臺灣下一階段發展的代名詞。



分區論壇(含全國北、中、南、東、離島地區)預計於106年3月至6月間辦理，首場將於3月25日假屏東菸葉廠(屏東縣屏東市歸仁路138號)舉辦，本部另針對青年、新住民、相關專門議題，規劃青年及新住民文化系列專題論壇。會議以「文化公民、審議思維、公共參與、多樣平權、協力治理」之核心精神，「21世紀臺灣文化總體營造」為主軸，討論六大文化政策議題，包括：



A.推動文化治理變革與組織再造 (文化民主力)B.支持藝文創作自由與培植美感素養(文化創造力)C.文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶(文化生命力) D.文化經濟與文創產業生態體系的永續(文化永續力)E.促進文化多樣發展與交流(文化包容力)F.開展文化未來、人文科技與跨界融合(文化超越力)



號召線上發聲 公民智囊團提案為了廣徵民意及落實會議資訊開放透明的目標，今日正式啟用全國文化會議暨分區論壇網站(http://nccwp.moc.gov.tw)，民眾可透過網站瞭解會議最新進度、查詢會議紀錄，亦可進行線上報名，參與各場次文化政策議題之討論。另為擴大公民參與，特於網站設置「公民智囊團」專區，讓每位文化公民的力量透過網路討論與線上提案的方式發聲，由下而上翻轉創造文化政策議題的可能性。



推動文化基本法立法 落實公民文化權利 國內推動「文化基本法」立法，前後已歷經十餘年。為保障人民文化權利，補充並落實憲法有關文化之原則與規定，確立國家文化發展之基本方針與原則，文化部積極推動「文化基本法」立法工作，提出「文化基本法」草案，除了在全國文化會議分區論壇討論外，並規劃辦理公聽會，希望廣納民間、學界、行政部門等各方意見。



2017年全國文化會議暨分區論壇與文化基本法各區公聽會報名已開跑，歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，詳細場次資訊請至網站查詢。



2017年全國文化會議暨分區論壇：http://nccwp.moc.gov.tw/



文化基本法公聽會： 一. 南區公聽會—https://goo.gl/forms/ojlm7N4hFIw7Z4tk2 二. 東區公聽會—https://goo.gl/forms/PURmzL3UZimRwbzf1 三. 中區公聽會—https://goo.gl/forms/XMwlRzE2rps90pet1 四. 北區公聽會—https://goo.gl/forms/ExxKaJggKHHoSUYw2



訊息來源：文化部



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