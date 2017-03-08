雲科大科法所與彰化地方法院攜手開創法學實務教育新局



(中央社訊息服務20170308 16:43:17)國立雲林科技大學科技法律研究所與彰化地方法院今天簽署合作備忘錄，由彰化地院無償提供實習名額，並與科法所建立學術與產學合作關係，開創學術與實務結合的全方位法學教育新局。 簽署儀式由雲科大校長楊能舒、彰化地方法院紀文勝院長、科技法律研究所所長蔡岳勳、彰化地方法院王義閔庭長、陳蒼林書記官長、王宣雄科長及各界共同見證。 雲科大校長楊能舒表示，追求國際化與專業化，是科法所一貫的教育宗旨，以精進研究生的專業能力與競爭力，並符合全高度競爭下法學專業服務市場的需求，科法所與彰化地方法院簽署合作備忘錄，是具體實踐的印證。 雲科大感謝彰化地方法院無償提供科法所研究生實習機會，展現積極弘揚法治教育與專業傳承的精神，而彰化地院紀文勝院長除了平日繁重的司法業務外，亦長期投入法學教育，努力投入法律專業之傳承，令人感佩。本次學術界與法律實務界攜手合作，從法學教育做起，為建構台灣司法的持續革新氣象奉獻心力。 科法所所長蔡岳勳指出，科法所創立以來，秉持實務與理論結合的特色課程，培養出科技法律界的專才，展現畢業生的專業能力，獲得企業與各界好評。 他指出，科法所與彰化地方法院及其他實務界機關的緊密合作，要求研究生在畢業前必須完成法律實務研習，以強化法律專業，有別於傳統法律教育，為法學教育開創新局。 雲科大科法所也將於今年3月、4月間，陸續和台中律師公會、雲林地方法院、雲林地方法院檢察署等簽署合作備忘錄，建立專業實習課程的網絡，研究生必須在律師事務所、法院、檢察署等完成實習才能畢業，為台灣同類型科技法律研究所的創舉。



訊息來源：國立雲林科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209798.aspx