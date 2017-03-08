臺灣豫劇團年度鉅獻《杜蘭朵》高雄春天藝術節登場



(中央社訊息服務20170308 16:42:48)文化部國立傳統藝術中心臺灣豫劇團將於5月6日-7日參加2017年第8屆高雄春天藝術節，假高雄市大東文化藝術中心，推出年度鉅獻《杜蘭朵》。



製作人彭宏志為了展現傳統戲曲的優雅與跨文化的新意，力推高市文藝獎新科得主殷青群擔任導演，以嶄新的手法詮釋《杜蘭朵》；藝術總監林幸慧修編劇本，全劇採「青春童話」走向，以「花之王國」冷面公主、冰霜美人杜蘭朵，沒落王孫、孤島隱士無名氏與燒火丫頭柳兒三位主角，加上慈父懶爹、愛女心切的皇帝，精心打造此劇。



《杜蘭朵》（Turandot）的故事源自十八世紀波斯童話「一千零一日」中「王子卡拉富與中國公主」。近兩百年來，先後由許多藝術家以喜劇、詩劇、歌劇、寓言劇等形式演出，其中以歌劇普契尼版本最著名。臺灣豫劇團曾於2000年採用魏明倫川劇本移植為臺灣豫劇，在國家戲劇院首演後獲得極高評價。



林幸慧總監表示，21世紀在臺灣演繹《杜蘭朵》，故事核心並非西方人眼裡的中國風情，而在追求愛、討論美、以及杜蘭朵、無名氏與柳兒三名少年男女的愛情。嬌貴少女、翩翩少年、清純少女，這三種類型的人任何時代都有（杜蘭朵「公主病」、無名氏捨近求遠不知珍惜身邊人，這兩種類型尤多），這次的詮釋著重在這些人性共通點，以及他們碰在一起所發生的故事。老皇帝看似糊塗，其實最清醒，自始至終都明白女兒心，無奈女兒是前世的情人，雖然該講還得講、該說還得說，但就是拿她沒法子。一直要等到對的人-無名氏出現，才推波助瀾，想促成好事。



青春《杜蘭朵》製作陣容有藝術顧問︰王海玲、原創編腔譜曲︰王基笑、趙國安、重製譜曲/配器:周以謙、舞臺設計:張哲龍、服裝設計:蔡毓芬、燈光設計:楊秉儒、多媒體設計:王奕盛、舞蹈設計:石惠珠。



《杜蘭朵》就在春天藝術節裡，票已開賣，(3月15日以前早鳥票5折優惠，愛戲的人兒趕緊訂位搶票)，臺灣豫劇團謹以花兒怒放的青春喜悅，恭迎貴賓蒞臨賞戲！(廣告)



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訊息來源：文化部



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