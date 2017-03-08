遠東科大行銷碩二鍾琳拿「幸福番茄CEO」首獎



(中央社訊息服務20170308 16:34:49)遠東科技大學第七屆「幸福番茄CEO創意行銷競賽」活動，31個團隊，124位學生，累積銷貨總額405,980元，經過三個月的激烈競爭，已於日前圓滿落幕了。今(8)日特別請副校長鍾明吉，頒發一到三名及四個佳作團隊獎項。特別是女兒行銷碩二鍾琳，率領行銷碩一黃茹鈺、蔡博願的「遠東愛-健康番茄」團隊，在賴春美老師指導下，不負眾望，以接近八萬元的銷售額勇奪冠軍，果真是強將手下無弱兵，對行銷都很有一套。而蕭慧德老師指導企管系劉巧宣、郭芳甄、周宛廷、李怡蓁 、董柏嘉「透咩透番茄」隊及創新碩二任昭勳率領碩一朱庭宜、陳冠瑋、吳振旗「One Dream」以六萬元上下的銷售額，分居二、三名。



獲得佳作的隊伍則有機械系「一見我就買」，自控系「玖捌柒股份有限公司」，電光系「電光二忠」，餐管系「翻滾吧!番茄」等四支隊伍獲得。鍾明吉表示，同學歷經競賽番茄賣不出的挫折後，相信到社會上，就不會被任何事難倒，而且這段回憶將永生難忘，到了年老還可以將這些事，拿來跟子孫「臭屁一下」。



除了競賽，幸福番茄都由「愛.幸福實習企業」負責出貨；處長孫雲彤回憶，在接近寒假的尾聲，他們依舊持續把最甜美、新鮮的番茄採摘、整理、出貨給支持認可的顧客。假期間更感謝學校最好學不倦的樂齡大學的阿姨、叔叔們也同來協助，彼此在工作、職場、人生與同學們互相交流。更因這段時日的打拼與努力，確保優良品質順利交貨，感恩惜福理念能夠繼續傳承，承受滿滿的溫暖，也期待蕃茄再度開花結果，讓大家有共同奮鬥的目標。



訊息來源：遠東科技大學



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