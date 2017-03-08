亞洲大學校長蔡進發與東莞百事威集團副董事長鄭皓仁 簽署品牌實習與產學合作意向書 加強雙方產學合作交流



(中央社訊息服務20170308 16:33:22)亞洲大學為持續推動與知名集團進行品牌企業實習、產學合作計畫，透過產學長林田富聯繫，亞洲大學校長蔡進發3月3日與東莞百事威集團副董事長鄭皓仁簽訂品牌實習與產學合作意向書，未來雙方以產學合作及相關人員培訓、學生實習等計畫進行交流合作事宜。



蔡進發校長指出，亞洲大學創校邁入16年，已連續3年獲《Cheers》雜誌舉辦大學辦學績效最佳「Top20」辦學績優大學，均與台大、台科大等知名國立大學並列前5名，又能維持私立大學第2名，表現亮眼。除了研究與教學並進，亞大也相當重視學生的國際移動力、畢業就業力。此次與東莞百事威集團合作相信能夠促進本校教師產學合作機會也幫助學生至集團實習進而就業。



東莞百事威集團副董事長鄭皓仁表示，台灣學生的忠誠度及工作能力、態度都是企業用人首選，未來可提供亞大相關系所等多領域專長學生實習機會，期望創造企業、學校、學生「三贏」合作模式。



東莞百事威集團為香港裕元集團的關係企業，香港裕元集團是台灣寶成國際集團在香港投資的工業上市公司，以城市住宅、商業地産的開發為主要業務發展戰略，2001年進駐東莞黃江，為打造國際生活特區的成功品牌。如今旗下擁有精品住宅、購物中心、辦公大樓、飯店、物業管理等五大業務品牌。



訊息來源：亞洲大學



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