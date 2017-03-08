蘋果劇團挑戰英語劇『The Amazing Journey』 三重區長化身貓頭鷹博士，力邀民眾11日看戲學英語



(中央社訊息服務20170308 15:49:19)深耕兒童藝術教育多年的蘋果劇團將於3月11日在新北市三重體育館演藝廳免費演出【The Amazing Journey:勇闖黑森林】英語兒童劇。三重區劉區長更在推廣現場化身為森林裡最睿智的貓頭鷹博士，與在場的小朋友分享英語學習的重要，並推廣看舞台劇學英語的趣味性，期許將三重地區打造成英語學習的重心。 蘋果劇團特聘專業英語教學團隊，重新編譯英文版，輔助孩童在自然生動的情境下學習英語，演出僅此一場，錯過可惜！ 勇敢的昆蟲們為了尋找傳說中的「夢幻天堂」，闖入了充滿危險的黑森林，面對眼前的困難，主角奇奇與牠的夥伴以積極樂觀的心態戰勝險境，發揮前所未有的勇氣與毅力！蘋果劇團誠摯的邀請您一同走進劇場，感受絕無僅有的視聽覺震撼！ 蘋果劇團為回饋一直以來支持蘋果劇團觀眾，本次演出為免費索票及演出當天排隊入場，首波索票均已搶購一空。喜愛英語劇的民眾可於演出當天下午一點半起現場排隊候位，兩點二十開放排隊民眾入場。 本劇將在三重綜合體育館演藝廳上演(新北市三重區新北大道一段2號；捷運菜寮站3號出口)。演出訊息請洽專線（02）2975-4400或至臉書粉絲專頁搜尋蘋果劇團。



訊息來源：蘋果市集藝文整合行銷有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209789.aspx