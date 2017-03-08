國父孫中山先生逝世92週年紀念植樹活動 富「桂」迎春•「樹」造幸福



(中央社訊息服務20170308 15:38:01)今年3月12日（星期日）植樹節即將到來，文化部所屬國立國父紀念館將於該館東側臨逸仙路南段綠地，舉辦富「桂」迎春•「樹」造幸福的百人植樹活動。



國父孫中山先生於民國初創時曾主張：「造林是民生建設的重要項目」，政府以國父逝世紀念日為植樹節，其意義在推廣造林、綠化環境。106年3月12日為國父逝世92周年紀念日，為緬懷國父行誼及其造林之主張，國父紀念館特別規劃富「桂」迎春•「樹」造幸福的百人植樹活動。該項活動採網路報名方式，邀請100組來賓，於植樹節當天在該館東側臨逸仙路南段綠地共同植樹。活動意義深遠，不僅可增加國父紀念館綠化面積，更可加強宣導環境綠化概念，共同達到淨化空氣，愛護地球之目的。



該活動於3月12日國父逝世紀念日 (植樹節)上午10時30分舉行，希望藉此推廣「迎春種樹，珍惜環境，創造幸福」的理念，擴大社會參與，讓大家擁有更美好的生活環境，並重塑植樹節的精神與意義。



1.活動日期：106年3月12日(星期日)上午10時30分至11時30分。2.活動地點：國立國父紀念館東側臨逸仙路南段綠地。3.相關資訊，請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站http://www.yatsen.gov.tw查詢，或電洽該館服務臺(02)27588008分機545、546及相關業務承辦人分機715、523。(廣告)



訊息來源：文化部



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