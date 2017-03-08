高應大土木系產業學院學期實習觀摩會 產學共教攜手培育人才



(中央社訊息服務20170308 15:37:26)國立高雄應用科技大學土木工程系於近(7)日舉辦「今升營造工程有限公司第四期產業學院第二階段暨第三期產業學院學期實習觀摩會」，活動旨於落實產學共教、縮短學用落差，共同培訓土木營建實務人才，創造多方互利的榮景。 高應大楊慶煜校長表示，高應大前身為高雄工專，創校之初即成立土木(科)系，每年均有上百位系友考上高普考土木技師，在產、學界譽有口碑。透過學校與企業產業學院計畫，可規劃出完整的訓練人才教學方式，使學生習得專業技術，企業從中挑選具潛力之人才，並可運用校內資源與企業所提供的專業師資授課，使學生學習到職場實用技術，達到「產學共教，人才培育，畢業就業，無縫接軌」之目的。 高應大土木工程系林宗曾主任說明，利用產業學院學程，企業可前進學校開班授課，培養企業未來的人才，學生也可傳承專業技術，避免學用落差。第四期產業學院第二階段共有16位學生，皆通過第一階段鋼筋工程實作實習課程，並於課程中學習基本學能技巧，如AUTOCAD基本指令，基本識圖與繪圖技巧，第二階段為後續教導進階學能課程與繪製梁、版鋼筋施工圖等技術。第三期學期實習經由各階段之篩選，計有4位學生參與，延續企業實習工作，累積鋼筋施工管理經驗，精進施工管理技巧，並且運用自身繪圖技巧，解決現場圖面問題。 本活動由高應大楊慶煜校長、工學院陳信宏院長、土木工程系林宗曾主任、黃忠發副主任及產業學院合作廠商今升營造工程有限公司吳俊慶董事長、銓興營造有限公司洪克倫總經理、華友聯開發股份有限公司陸炤廷董事長及翁浚瑋特助、國產建材實業股份有限公司陳文輝副理、四季地產開發股份有限公司陳武炎執行長、華盛營建工程股份有限公司蘇育璋特助、達茂營造股份有限公司呂文華總經理、特工隊營造有限公司黃榮章隊長及尤俊堯技師聯袂出席參與。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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