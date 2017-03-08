「設計心活力 產學新動力」成果發表會



(中央社訊息服務20170308 15:30:27)國立雲林科技大學設計學院執行教育部補助的發展典範科技大學計畫文化創意產業發展中心，推動至今已邁入第6年，過程中累積了許多文創開發的成果，本次活動以「跨域合作 設計協力」為主題，於今天上午10時於設計學院三館一樓空間舉行開幕式。當天除了設計研發成果展示外，上午特別邀請CxCITY 蘇民創辦人、肉多多鄭明威創辦人、禾方設計&享實做樂謝昆霖創辦人、梅林鬍子實驗室宋恆所長、並由雲科大設計學院黃世輝院長擔任論壇主持人以「社計心思維 創新設計力」為主題，由邀請專家，就其專業在各領域的『心思維』，如何透過創造創新的設計能量，改變社會現有狀況，解決社會現有問題為論壇主軸進行討論。歡迎對社會、設計、創新等議題感興趣的產學界夥伴共襄盛舉。 「文化創意產業發展中心」經過長年的產學合作經營，針對地方產業特色，推展「農業文創」、「宗教文創」、「觀光文創」及「智慧生活設計」，今年度設計學院全體師生共同完成產學合作案共計131案，產學合作總金額達1億2千萬元。突破傳統單點式經營觀念，強調跨領域產學整合服務推動，今年度共有6組團隊整合，20位校內跨領域教師、10位校外跨領合作教師、高達20個以上產業合作機構，例如雲端農場團隊於「105年度神農人才培訓計畫」順利爭取獲得勞動部委託總經費950萬元；海洋文創團隊爭取獲得2件合作案，委託總金額285萬元；智慧農推團隊由雲科大、虎科大、環科大、台南大學、彰師大、嘉義大學、明道大學(7所學校)，19個產業單位、7個合作場域，爭取獲得585萬元的補助；以及點菜成金-幸福農業團隊由黃世輝院長、虎科大林俊男老師與環科大江俊賢老師共組合而成，透過共同合作爭取到161萬元的補助，鏈結鄰近區域產業資源，推動群聚合作模式、異業聯盟，提高研發與經營效益，形成互助共生之研發經營團隊。 雲科大工業工程與管理學系陳敏生主任與袁明鑑老師推動辦理「雲端農場」，持續開發e化雲端管理系統應用於雲端農業園區管理網站，並且執行神農人才培訓計畫產出超過30餘份的企劃案，不乏具有高可行的構想。以阿里山智慧茶葉園區的整合企畫為例，如能落實執行，將能提高近十億元的年產值。並著重於非農業領域的專業與企業整合到農業，包括生技、檢驗、資訊、文創、標章驗整、行銷，將對農業產值與競爭力產生大幅提升。間接促成有社會責任認知的企業以行動關注農業，如豐泰文教基金會在今年成立阿古力社會企業股份有限公司，雲端農場將與之合作，為雲林縣農民提供進一步具體服務。



創意生活設計系張岑瑤老師從2014年起與耐斯集團旗下香氛品牌-蘿莎玫瑰合作，於104學年度進行產業深耕，帶動產業營收效益單月營業額達1千2百萬元，一年營業額超過1億元。蘿莎玫瑰山莊開幕至今，營業額穩定成長中，入園人數至今已達百萬人以上仍持續增加中，張老師持續進行蘿莎玫瑰莊園品牌加值行銷設計，設計產品包裝等達100件以上。 「海洋文創」今年度延續由設計學院教師群帶領推動，協助整合推動生態旅遊創新方案、主題工作營與設計實習、在地團體結盟發展特色觀光產業。目前推動場域為澎湖縣、二崁聚落、望安花宅聚落。並持續舉行主題式工作坊、主題成果展、產學合作推動、深耕場域等活動。也承接爭取獲得2件合作案，委託總金額285萬元，目前已有一件商品進行量產，並於花宅聚落服務中心販售。 成果展展覽期間為106年3月8日(三)上午10:00至3月10日(五)上午12:00，地點在設計學院三館一樓展示空間。展覽內容分別為「農業文創」、「宗教文創」、「觀光文創」、「智慧生活設計」、「海洋文創」、「主題型設計」及「數位媒體」等主題區，歡迎蒞臨雲科大設計三館一樓參觀，共襄盛舉!



訊息來源：國立雲林科技大學



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