南華大學繁星推薦逆勢成長多系滿招



(中央社訊息服務20170308 15:05:21)大學繁星推薦放榜錄取率全國平均達62.78%，創歷史新高，由於今年報名人數少，其缺額亦是史上最多。但位於嘉義的南華大學，繁星推薦成果逆勢成長，表現相當亮眼，錄取率達到六成五以上，其中財經系、生死系殯葬組、幼教系、應社系社會組、建景系自然組等多個系所皆滿招，且更招收到多位高級分的考生，可見南華大學辦學口碑漸受各界肯定。此外，該校獲教育部核定開設「運動與健康促進學程」，於今年首度招生，將延攬具運動項目專長的學生，也為國家培育優秀的運動選手。 為讓錄取新生了解學校環境與課程規劃，南華大學特別於3月12日舉辦「繁星推薦新生親師座談會」，同時也安排親善大使與各系學長姐分享學習歷程及海外學習的經驗談，讓新生能及早做好大學的生涯規劃，贏在起跑點。 南華大學校長林聰明表示，自實施海外學習獎勵制度以來，提供多元化的海外學習機會，讓學生可以利用寒暑假期間至國外短期進修學習，包含英國劍橋大學、美國加州大學柏克萊分校、美國西來大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學…等校，讓學生開拓國際視野並培養國際移動能力，目前全校每年有10%的學生參與海外移地學習及國際志工服務，佔相當高的比率，也因此吸引不少高分群的優秀學子就讀，尤其是「2+2雙學位」學程更是受到許多考生和家長們青睞。 近年來，南華大學不斷翻轉校務革新，連續五年獲教育部教學卓越計畫，今年獲補助6千萬元，成長20%，全國並列第三，五年共獲補助2億2千萬元。在國家圖書館公布的「台灣最具影響力學術資源」統計，囊括五大獎項，在學術影響力、知識分享點閱率、下載率及學術傳播授權率等方面皆為全國私立大學第一名；下載數亦獲第二名之殊榮，足見該校學術研究成果備受肯定。 林校長指出，除了極力推動國際化，鼓勵學生海外學習，亦相當重視學生跨領域的專業能力，更持續與鄰近的四所國立大學共同推動一校註冊五校選課，提供學生每學期可有一門課(3學分)在其他四所大學免費選修，以培養跨領域專長，提升競爭力。此外，學校更推出全面實習，透過產學合作與企業建立「產業留用」機制，讓學生可以學以致用，畢業即能與職場接軌，提升就業能力。



訊息來源：南華大學



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