原標題：地鐵8號線施工11日起兩公交站點調整

楚天金報訊 金報訊（記者張吉晴 通訊員饒威）昨日，記者從武漢市公交辦獲悉，由於地鐵8號線施工影響，東湖路省博物館、江大路趙家條公交站點將進行調整。

據了解，因地鐵8號線施工需要，11日起東湖路省博物館南行（向中南醫院方向）公交站點臨時遷回原址（向前遷移150米）。同時受到地鐵施工打圍影響，公交車輛無法停靠江大路趙家條東行（向惠濟路方向）站點，江大路趙家條東行站點也將臨時取消。