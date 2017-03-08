周三兩市縮量回調，午後跌幅加深。盤面上，電信運營、工程建設、船舶製造、北鬥導航、4G概念、互聯網、草甘膦、軍民融合等板塊漲幅居前。鈦白粉、中韓自貿、稀缺資源、智能穿戴、ST概念、特斯拉、鋼鐵、煤炭、有色、工業4.0等板塊小幅調整。2000餘只個股下跌。滬指突破3200點后，市場上下兩難，總體維持橫盤整理狀態，中小創近期補漲，但仍屬場內存量博弈。建議投資者繼續關注中小市值個股的超跌反彈機會，中線可布局年報行情和國資改革主題。

【板塊方面】

次新銀行股再次強勢上漲：張家港行漲停，江陰銀行、吳江銀行漲3%。土地流轉概念表現活躍，中房發展、羅頓發展衝擊漲停。

【消息面】

1、央企改革試點加速落地 國企改革熱潮再起

今年政府工作報告對國資國企改革重點著墨，不僅要求七大壟斷領域混改邁開實質性步伐，並提出「推進國有資本投資、運營公司改革試點」等。國資委主任肖亞慶在接受中國證券報記者專訪時表示，試點主要是區分投資公司和運營公司具體管理內容，進一步確定其主要任務。

2、后險資時代舉牌「第二梯隊」主打價值挖掘

2016年險資舉牌上市公司的浪潮漸漸退去，但是資金舉牌的接力棒在繼續傳遞。數據顯示，2017年以來，兩市已有浪莎股份、仰帆控股、新黃浦、陽光股份、東凌國際、天目葯業、常山股份等數家上市公司遭遇各路資金在二級市場「叩門」。

3、劉士余：資本市場改革要邁穩步

證監會主席劉士餘7日列席十二屆全國人大五次會議重慶代表團審議。在回答記者關於「資本市場改革要如何邁大步」的問題時，劉士余指出，資本市場改革是要邁穩步，而不是「邁大步」。對於「IPO會保持目前節奏嗎」的提問，劉士余笑著回答：「你猜得差不多。」

【巨豐觀點】：

周三兩市窄幅震蕩回調，午後跌幅加深。盤面上，電信運營、工程建設、船舶製造、北鬥導航、4G概念、互聯網、草甘膦、軍民融合等板塊漲幅居前。鈦白粉、中韓自貿、稀缺資源、智能穿戴、ST概念、特斯拉、鋼鐵、煤炭、有色、工業4.0等板塊小幅調整。2000餘只個股下跌。

早盤中國聯通衝擊漲停，帶動佳電股份、中國建築、東莞控股、北化股份、中糧生化、中青旅、烽火通信、軸研科技等國企改革股走強。消息面上，今年政府工作報告對國資國企改革重點著墨，不僅要求七大壟斷領域混改邁開實質性步伐，並提出「推進國有資本投資、運營公司改革試點」等。目前，聯通集團混改方案已經上報待批。

水泥建材板塊異動，三聖股份、三星新材漲停，同力水泥、冀東水泥、天山股份、上峰水泥、祁連山、福建水泥均有不同程度上漲。2016年下半年水泥價格開始逐漸回升，尤其是在第四季度水泥均價漲幅最明顯。根據相關數據：2016年3月4日水泥均價一度跌至236元/噸，到12月30日水泥均價上漲至311元/噸，漲幅達到31.78%。

午後，環保股異動：首創股份一度封板，創業環保、興蓉環境、瀚藍環境等跟風上漲。

巨豐投顧認為滬指突破3200點后，市場上下兩難，總體維持橫盤整理狀態，中小創近期補漲，有利於市場做多人氣的進一步激發。但從市場量能情況看，依舊是場內資金的存量博弈。今日國企改革、土地流轉、水泥建材等板塊雄起，但市場熱點渙散，顯示做多信心不足。建議投資者高拋低吸為主。

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