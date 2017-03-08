國務院已於2004年印發了《社會信用體系建設規劃綱要（2014—2020年）》，專門部署加快建設社會信用體系、構築誠實守信的經濟社會環境。這是我國首部國家級社會信用體系建設專項規劃。《綱要》提出，加大對金融欺詐、惡意逃廢銀行債務、內幕交易、制售假保單、騙保騙賠、披露虛假信息、非法集資、逃套騙匯等金融失信行為的懲戒力度，規範金融市場秩序。

市場經濟實質是一種信用經濟，離開了社會誠信基礎，市場經濟就難以健康發展，也會變得混亂不堪和不可持續，這是被社會現實證明了的一條顛撲不破的真理。我國市場經濟體制運行20餘年，由於國民綜合素質不高、誠信機制建設缺失等原因，社會誠信基礎較差，公民個人、公司企業、金融等失信行為較為普遍，嚴重扭曲了市場經濟行為，個人賴賬不還、公司製造假冒偽劣和逃廢銀行債務、金融機構發佈虛假信息等等，使公民、經濟組織和政府深受其害，在全社會形成了一種「互不信任」的逆市場經濟意識，嚴重阻礙了市場經濟機制的進一步發育和完善。面對這一切，中央政府極力尋找誠信建設突破路徑，把構建社會誠信體系納入深化和推動經濟體制改革的重要內容。早在黨的十七屆六中全全上就提出了「誠信建設」宏偉目標；最令人稱道是的最高人民法院2013年7月1日公佈、10月1日施行的《關於公佈失信被執行人名單信息的若干規定》，對失信行為實施「黑名單」懲戒，對整治企業法人失信行為起到了一定作用，但從整個社會範圍看，由於缺乏系統的、權威的組織機構和完善的法律框架來推動社會誠信建設，全社會信用體系依然脆弱，無法適應市場經濟發展需要。

可見，堪憂的中國誠信環境，呼喚健全的信用組織和完善的信用法律框架來規範和指導未來誠信建設，實現全社會信用生態化，已成當務之急。子曰：「人而無信，不知其可也」，就是一個人若不講信用，在社會上就無法立足，什麼事也做不成。這個道理對一個企業、一個國家都具有相同意義，沒有牢固的社會信用基礎和完善信用法律體系作保障的社會，是無法獲得經濟快速發展和實現民族復興。中央政府高瞻遠矚，已經意識到了誠信建設重要性，並把她納入與推動經濟增長同等重要的位置，及時印發了《綱要》，提出了社會信用體系建設主目標為2020年基本建立社會信用基礎性法律法規和標準體系，基本建成以信用信息資源共享為基礎的覆蓋全社會的徵信系統，信用監管體制基本健全，信用服務市場體系比較完善，守信激勵和失信懲戒機制全面發揮作用。同時，明確了在金融領域、稅務領域、金融業統一徵信平台、統一社會信用代碼制度等領域進行重點建設性突破。國務院《綱要》目標和重點方向，抓住了社會信用體系建設的「牛鼻子」，激活了億萬中國人民對信用建設期待的「夢想」，也必將對推動中國未來信用環境改觀起到重要作用，是值得民眾稱道的重大社會事件。

當然，《綱要》頒布還只是第一步，且信用體系建設是一項龐大社會系統工程，牽一髮動全身，需全體中國公民、企業組織和各級政府共同努力和身體力行。同時，信用體系建設需要時間，良好社會信用環境不可能從天而降，也不可能一蹴而就；實現信用生態改觀，還有很多工作要做和很長的路要走，需全體國民腳踏實地，保持正確心態，不求全責備，凝聚合力，才會構建完備的社會信用體系。當前，一是黨政部門積極引領，通過制訂系列法律規範、輿論媒體宣傳和實施公共場所演示等途徑形成強大社會氛圍，培育民眾誠信意識；各級政府、街道辦事處（村委會）對所有公民擔負其培育引導責任，營造「守信光榮、失信可恥」的良好社會氛圍，轉變民從誠信觀念。二是教育行政主管部門發力，把誠信教育納入國民系列教育規劃，通過開設誠信教育課程、舉辦各種誠信教育培訓等形式從小學到大學逐年齡階段實施國民誠信教育，培育一代又一代具有誠信觀念的社會新人，弘揚誠信正氣。三是職能部門戮力同心，精心打造各種信息平台，加快誠信規範進程，把徵信建設納入社會正軌。四是監管部門加大執法力度，建立反映靈敏、查處及時的工作機制，強化社會誠信監管，消除誠信監管盲區。五是黨中央、國務院堅定反腐倡廉決心，制定公務員誠信監督與考核機制，打造一支「立黨為公、執政為民」、艱苦樸素、廉潔奉公的公務員隊伍。

通過上述措施，社會信用體系規劃才有可能如期實現，重振國民誠信才有希望，經濟才能健康發展，中華民族偉大復興才能到來。

關於今日頭條| 用戶協議| 運營規範| 侵權投訴| 頭條號發文介面| 聯繫我們 ？ 2017 toutiao.com All Rights Reserved