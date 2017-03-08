原標題：圖文：中國時尚界最美女老闆白手起家創造奢華品牌

楚天金報訊 一位年輕美麗女性，一種不服輸的拼搏和堅韌，一次把夢想變成現實的創造之旅，一個白手起家的從零開始，一個時尚品牌王國崛起。這是屬於香夢地CEO胡敏珊的奇迹。

「中國的高消費市場長期被歐美品牌壟斷，我希望能打破這個局限，創造出由中國人建立的奢華品牌，並把它介紹給國際市場。」談起自己的終極夢想，這位香港時尚產業第一線的新領軍者，滿臉盡顯信心與堅定。

在百度或Google中輸入「胡敏珊」，可以檢索出數萬條信息，「中國十大美女CEO」、「香港鍾錶女王」、「中國時尚界最美女老闆」等等。美貌，美女，也是很多人提起胡敏珊時特彆強調的話題，但她自己更希望人們只以CEO的標準來看待她。「我要所有人都知道，胡敏珊是一個business woman。」她在一次媒體訪問中語氣堅定地說。做一個成功的「business woman」，這並非胡敏珊的心血來潮，而是她踏入商界以來對自己的堅定承諾。

A.敢於嘗試的天生企業家

小時候，胡敏珊的理想是做音樂家、舞蹈家及時裝設計師，併為實現這些夢想做了很多功課。因為天生麗質，在二十歲以前，她還做過兼職模特兒，被維他奶、KONICA相機、旁氏護膚品在內的許多著名品牌選擇為形象代言人併為其拍攝廣告。在這些時間里，胡敏珊對做模特始終不太滿意，雖然以她當時的表現，這會有不錯的發展前途。不過，那時的她，希望在自己的事業旅途上有更多的自主性，但卻並未曾設想日後會踏上從商之路。

後來在一次機緣之下，胡敏珊接手了母親的成衣生意，在與時尚界的商業世界接觸了一段時間后，她開始以商業的眼光來看待周圍的一切，並且慢慢培養出對營商的興趣。

胡敏珊天生富有企業家的特殊氣質——創新精神和敢於創新的勇氣。她富有想像力、好奇心，敢於問出新問題，構想新世界。「小時候，我已經迫不及待地想快點長大，因為好奇心很強，常常想嘗試不同的事物，所以常問東問西的，連母親亦笑稱我為『問題兒童』。猶記得我會問：『為什麼沒有檸檬味的可口可樂呢？』誰知道十多年後真的出現了檸檬味的可樂。」她回憶說。

胡敏珊是個不安於現狀的人，喜歡求新求變，嘗試不同的生活和挑戰，如果你問她世界上最痛苦的事情是什麼，恐怕她會回答，是一成不變的生活。成功的前提是敢嘗試，這是胡敏珊在小學一年級就已從實踐中體會出的道理。那是在一次全校文藝表演會上，沒有一個小朋友敢代表最低年級上台表演，這個時候，一年級的胡敏珊站出來了。「我當時想，怎麼可以這樣丟臉？於是我一個人上台，跳舞唱歌，最後還得了第二名，讓我很有榮譽感。那天以後，老師都很喜歡我，這就是一種機會。因為我不怕，不怕才會有機會。」她回憶說。

胡敏珊帶著這種「不怕才會有機會」的冒險精神，在營商的路上一步步進發。她不甘心自己對商業的很多概念和構思，都只是想想而已。「我希望把它們實踐出來。」她說。帶著這樣的簡單動機，她踏上了商業的旅程。

B.憑創意賺取第一桶金

1999年至2002年，算是胡敏珊在商界的實習期。其間，她與友人及一間美國公司共同取得了時尚品牌——TechnoMarine鑽石膠表在香港及東南亞市場的代理權。因為自己就是時尚界人士，而且是一個有創新想法的人，所以胡敏珊對於所代理市場知己知彼，一出手就創造了連她自己都沒預料到的卓越業績。

與很多鍾錶商家不同，胡敏珊把TechnoMarine包裝成為時尚配飾去推廣，這個別具一格的創新讓TechnoMarine從傳統的鍾錶銷售模式中脫穎而出，也為他們取得好成績奠定了堅實的基礎。在她的努力下，這款定價由一兩千至十多萬港元的名錶，迅速成為了香港時尚鍾錶領域里最閃耀的明星，名滿整個香港潮流界及名人圈。剛剛出道商界的胡敏珊也由此在香港捲起了一陣鑽石膠表熱潮，成為當年時尚鍾錶圈的最大奇迹。一些羡慕他們的業者也紛紛跟進仿效，引入不少類似產品到香港市場。

但眼前的繁榮和成功並沒有沖昏胡敏珊的頭腦。「要成功就不能做追隨者，要做創造者。」初戰告捷的胡敏珊已經深刻地體會到創新在時尚商業世界的重要性，並敏銳地體察到時尚產業的周期性特點，「一款手錶的生命周期不過三至五年」。因此，當TechnoMarine還在紅火的時候，她已開始了新的籌劃。

C.成功開拓健康腕表市場

2002年，為了爭取更大的自主權及事業的發展空間，胡敏珊毅然放棄了與人合作代理的品牌事業，轉而醞釀創立新的事業——籌劃獨資成立香夢地集團，以建立屬於自己的商業王國。

胡敏珊的新事業，依然從時尚手錶開始。只不過，這一次，是全新的做法。

2004年，一次美國的公務之旅，胡敏珊看上了一款新表——Philip Stein®手錶。Philip Stein是眾多歐美明星的最愛，麥當娜、奧普拉、特朗普等都是其忠實用戶。但胡敏珊看上它，卻並不僅僅是因為它的名氣。在巨大的明星和名牌效應背後，Philip Stein還有一個令胡敏珊興奮的賣點。有別於市場上其它腕表品牌，Philip Stein腕表採用了嶄新的頻率科技，能幫助人體增強自身的電磁場，平衡用戶身心的健康，進而減少電子污染對人體的影響。

「引入可以抵抗電子污染的腕表，就如同當年外國鼓勵大家使用防晒用品，概念很新，需要時間讓人接受。你看現在人人都明白防晒的重要性了，所以手錶具有防電子污染的理念，相信也會很快被人接受。」胡敏珊相信這是一個可以做得非常成功，而且符合社會發展趨勢的生意，因此果斷地投入了近七位數字的資本，從美國取得了Philip Stein手錶的亞洲代理權，成為品牌於美國原產地以外的首個代理商。

事實證明了胡敏珊的選擇是多麼的正確。定價由五千至十五萬港元的Philip Stein健康腕表，在胡敏珊的帶領下，迅速成為了香港市場的名牌，周杰倫等大明星也都為其捧場。香港成為了Philip Stein美國以外的最大市場，在不足一年的時間內，香港的銷售額便已相當於美國市場的七成。

D.香夢地時尚王國的誕生

以Philip Stein事業為核心，胡敏珊創辦了香夢地集團，並出任集團主席和行政總裁。建立了自己的集團后，胡敏珊不斷打破單單經營某一品牌的藩籬，相繼推出了藝術珠寶Sevan Bicakci、潮流型表ToyWatch、瑞士鑽飾腕表Icelink、義大利復古腕表Bello Preciso、法國古董收藏品Automata等產品，業務範圍涉及鍾錶、珠寶、精品及生活等多個範疇。當中以ToyWatch最為引人注目，同時亦再一次印證胡敏珊的眼光獨到。回想當日與公司員工談論應否引入這個品牌時，只有胡敏珊一人信心十足地認定ToyWatch能再次掀起塑膠腕表熱潮。憑著她的破格推廣策略和創新的銷售渠道，令ToyWatch成為潮流一族的新歡，連名媛太太也紛紛脫下手上數十萬的名錶換上玩味十足地ToyWatch。正因如此，胡敏珊的香夢地（Charmonde）集團也成為了香港時尚商業王國中一支了不起的力量，她本人也成為香港時尚界的新領軍者。

讓胡敏珊引人矚目的不僅僅是她的事業，她看似一帆風順，實際上卻充滿坎坷的創業經歷和精神才是很多人向她鼓掌致敬的原因。

胡敏珊的成功，正在於她勇於創新、堅持不懈及不畏挫折的性格，努力為自己打開了一扇屬於自己的窗。從這扇窗里，看出她的自強自立，擁有香港老一輩創業家所共同擁有的改變自己、也改變世界的精神。依靠這種精神，她不斷跨越障礙，走向坦途。「人生總要經歷很多考驗和痛苦，太快樂太幸福不一定是好事。狀況總是在你沒有準備的時候發生，我們沒有選擇。因此每一天我們都要保持樂觀的態度，才能經歷各種考驗。別人問我什麼是成功，我的回答是——我要感謝那些給我挫折的人，他們讓我知道自己不靠別人就是成功。」她在一次大學演講時說。

（綜合《每日經濟新聞》《創業家》報導）