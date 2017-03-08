圖文：倡導綠色出行 暢遊東湖綠道北京新浪網 (2017-03-08 15:30)
原標題：圖文：倡導綠色出行 暢遊東湖綠道
楚天金報訊 昨日，東湖綠道春風和煦，中國石化武漢石油分公司近百名女工代表在東湖綠道舉行「倡導綠色出行 為美好生活加油」綠色騎行活動。公司負責人稱：「倡導環保、綠色、健康、低碳、節能的生活理念，也是中石化致力於成為綠色高效能源化工企業的願景。」
（記者余寧 通訊員周旭珉、王索、陳靚攝影報導）
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