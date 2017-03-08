近來，瀚哥寫了一些房地產的文章，得到了一些朋友的好評，有一個朋友在後台發微信問我一個問題，為什麼很多城市的經濟發展水平並不差，但是房價卻依然和北上廣差距很大，問問題的朋友給瀚哥舉了幾個例子，都是相近的城市，從經濟發展水平來說，佛山、東莞和廣州可以說是伯仲之間，蘇州和上海的人均GDP也差距不大，幾乎除了北京之外，上海、廣州、深圳周邊都有經濟發展很好的城市，甚至人均收入、人均GDP也比較相似了，但是價格卻還是差距很大。

瀚哥不得不承認，這個朋友問的問題很好，由於問題回答起來很複雜，瀚哥決定專門用一篇文章來回答這個問題。

一、什麼是一線城市？

說到這些所謂經濟發達的強二線城市和一線城市到底有什麼差別，我們必須來好好解釋一下什麼才是一線城市。根據百度百科的定義，所謂一線城市指的是：「在全國政治、經濟等社會活動中處於重要地位並具有主導作用和輻射帶動能力的大都市。其主要體現在城市發展水平、綜合經濟實力、輻射帶動能力、對人才吸引力、信息交流能力、國際競爭能力、科技創新能力、交通通達能力等各層面，一線城市在生產、服務、金融、創新、流通、綜合商業指數等全國社會活動中起到引領和輻射等主導功能。」

這些所謂的形容詞實在是太複雜，不僅大家看的眼暈，瀚哥看的也頭疼，既然官方解釋向來不怎麼說人話，瀚哥還是和大家好好的聊聊，到底什麼才是一線城市。不知道大家發現了沒有，其實一線城市並非一種學術規範，你查遍了經濟學大辭典也不可能查到所謂一線城市的定義，這就是為什麼在百度百科這樣的互聯網詞典中，一線城市的定義會是這麼的晦澀難懂。

瀚哥，認為之所以北上廣深四城能夠被稱為一線城市，其中有著深刻的內涵。稱他們為一線城市的原因有以下幾個方面：

一是一線城市往往擁有悠久的歷史。大家都知道，我們現在的一線城市，往往在歷史上就是非常重要的經濟中心，北京毋庸置疑，這是我國的首都，並且是從遼代開始，經歷了遼、金、元、明、清幾近上千年的首都，在這樣的大環境下，悠久的歷史讓其奠定了深厚的文化內涵和底蘊，這些底蘊讓他具有巨大的潛能。上海自1840年鴉片戰爭開始，就是中國接受西方文化的前沿口岸，可以說現代意義上的中國對外開放就源自於上海，這種歷史是大多數城市所不具備的。再說廣州，廣州自古就是著名的通商關口，在清朝更是鴉片戰爭之前唯一的通商口岸，這種商業文明的基礎幾乎是無可附加的。再說深圳，雖然深圳是一個小漁村，但是這個小漁村卻是依靠著香港存在的，所以深圳的歷史需要與英國租借香港牽上關係。所謂一線城市在瀚哥看來都需要擁有著深刻的商業歷史，正是這種商業歷史讓一線城市具備了其他城市難以比擬的底蘊。曾經有人對瀚哥說，在上海這座幾乎一百多年來都沒房價降價的地方，房地產的價格不漲都是奇怪了。

二是一線城市都是特殊的中心。一線城市往往在發展的過程中並不止是經濟一方面的作用，更是多重特殊附加價值的產物，任何一個一線城市，想成為一線絕不是經濟發展就能夠那麼簡單解決的事情，北京是全國的政治文化中心，是所有的政策出發之地，在這樣的大背景下，政策與機會可以說是相輔相成，因此在北京往往具有著比其他所有地方更豐富的政策優勢，機遇優勢。上海是全國的金融中心，經濟想要發展，離不開金融的作用，只有良好的金融才能夠像血液一樣促進經濟的繁榮。廣州是全國的商業中心，中國歷史五千年商業可謂是富可敵國的代表，而廣州商業中心的地位可以說是無法取代。深圳則是中國最主要的創新中心，在這個時代得創新者得天下，有了創新創意才能夠引領時代發展的潮流。這些中心才是一線城市的附加價值，這些附加價值最終決定了城市的地位。

特殊的中心地位，代表著特殊的經濟價值，更是政策資源的集中窪地，當所有的政策資源都在向一線城市集中的時候，一線城市想不發展都很難。

二、為什麼一線城市的房價會遠超二線城市

既然說完了一線城市，我們再回過頭來說房價問題，為什麼二線城市無論怎麼發展，他的房價都還是和相鄰的一線城市有差距呢？原因在於，大家買房的心理究竟是什麼？因為只要一個地方經濟發展很快，將有可能出很多的富人，甚至人均GDP，人均收入都很高，但是房地產的價格絕不是人均收入或者單純的經濟發展所能夠決定的。

這就要說到房地產價格的一個主要決定因素了，大家的心理預期。根據經濟學的理論，一個產品的價格除了其本身的價值之外，還受到大家的心理預期的影響，以股市為例，當所有人都看漲的時候，股市的指數不漲都難，因為所有人都看漲，也就意味著所有人都會願意去為股市買單，牛市其實就是大家集體心理預期看漲的結果。

同樣，我們再來看樓市，樓市的價格除了其本身的成本，地段這些剛性因素之外，還受到大家心理預期的影響，為什麼前幾年房地產的價格如此上漲，其中一個重要的根源就是中國人缺乏投資品，樓市可以說是唯一的穩定投資品。這就像一個擊鼓傳花的遊戲，當所有人都認為這個鼓點會一直繼續下去的時候，那麼就沒有人會在意這個花會不會傳到我的手中。

而且，房地產的價格越高，大家的心理預期就會越高，那麼需要買房的人都會迫不及待的去買房，因為如果不買，可能再漲就買不起了，這就是一輪輪的波浪推高的房地產價格。而組成這個波浪的每一個浪花則是被心理預期驅使的我們每一個個人。

當大家明白了這個原理之後就能夠理解為什麼二線城市的經濟發展水平說不定已經和一線城市價格差距不大，價格還會差距很大呢？因為一線城市具有了太多二線城市不具備的附加價值和發展潛能，這些都潛移默化地形成了大多數人的心理預期，在這樣的心理預期下，大家都明白一線城市的價值還是高於二線城市，所以除非二線城市通過特殊的機緣或者政策條件成為了新出現的一線城市，只要這一點沒有出現，其房地產的價格就很難全面超過一線城市。

明白了房地產價格的形成因素，大家對這個問題不知道有沒有自己的答案了呢？

作者：財經專欄作家，金融分析師，經濟觀察員，財經評論員。

作者微信公眾號：江瀚視野觀察（jianghanview)