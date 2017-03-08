昨日黃金繼續延續弱勢整理，早間開盤長時間承壓於1227下方橫盤震蕩，過渡至歐盤顯弱並慢性跌破1222上周低點，美盤時段延續歐盤弱勢破低，一度跌至1215一線。走勢上完全複製了此前1242下行走勢，開盤后都是弱勢整理代替了反彈，修正之後再弱勢破低下行，一模一樣，幾無差別，而目前隨著1222支撐位形成破位，短期這裏將對行情形成壓制，今日操作上守住這裏可以順勢放空，下方關注1212等距下行通道線下軌支撐，連陰下行之後，繼續追空顯然不太理智，看是否給中線布局多單機會。

今晚21：30將迎來美國小非農ADP就業數據，此數據將作為周五非農的預演，而非農數據會對3月15號議息有一定的影響。當前的市場對於3月份美聯儲加息的預期非常高，市場的空頭也非常強勢，美元指數重新以王者姿態虎視群雄。因此，重點關注晚間的風向標數據，這是魔鬼周開打的第一場硬仗。從預期來看此次數據不及前值，但具體表現還得等到公佈的那一刻，在我看來，上月大幅增加的就業人數給予本月數值到來壓力，倘若2月份數值不盡人意，對於上行中的美元走勢會構成壓力，黃金企穩反彈概率增加。

黃金方面，日線收帶上下影線的大陰，價格跌破1216一線，但好在跌破1216后並沒有加速回落，今日開盤后更是出現比較明顯的反彈，金價重新回到1216之上，由此可以看出市場在臨近非農時的謹慎態度，不過整體形成的弱勢以及空頭格局難改變，只是由於下行空間的有限，看空也要謹慎。4小時上，收低位十字星后價格開始反彈，當前價運行MA5均線上方，同時短周期指標配合上行，4小時來看指標修復需求加大。金價連陰下行，市場看空情緒高漲，一如金價漲至1263情形一樣，但唯獨筆者在《榮桀：連漲動能消耗殆盡，黃金1265下看回調》指出金價將展開回調，而目前情形與此前相差無幾，市場就是這樣，越是恐慌越是機會，所以當前的弱勢局面要理性看待，雖然趨勢不一定會轉變，但行情反彈的出現概率非常的大。

今日凌晨API庫存數據顯示增加1160萬桶，至5.296億桶，遠超市場預估的增加200萬桶，汽油庫存減少500萬桶，市場知名人士表示，儘管OPEC和沙特對油市表現出急切的心情，雖API數據顯示美國汽油庫存降幅創2014年4月來最大，但美國的原油庫存已處於紀錄高位，本周API原油庫存已是連續9周增加。另外美國頁岩油產量大幅增加，俄羅斯2月原油產量並未減少，減產協議被忽視了，一直忽悠市場的OPEC減產協議受到質疑。在API數據后，原油空頭急劇下跌，最終空頭控制盤面。今日晚間美國eia庫存數據，預計利空是大概率事件，這對空頭將是錦上添花的一筆，但需要堤防的是烏龍行情的出現。

原油方面，日線收上影線較長的陰柱，彰顯上方多頭受壓較大，價格運行短期均線下方，短周期指標維持弱勢發展，空頭佔據主動，在日線壓制下，今日將繼續下挫，4小時上，兩根連陰柱彰顯出空頭的強勁有力，周期指標呈空頭排列，布林帶縮口，短周期指標上行勢能不足，4小時同樣傾向看空。原油筆者一直看好下跌，目前行情初見成效，而當前來看，下破的概率逐步在加大，下方已經逼近我們讓大家關注的52.5區域支撐，以及下方日線趨勢支撐52附近，不出意外近期會下破，上方壓力很簡單，昨日高點是最強勁的壓制，即便有沖高動能，但幅度有限。所以，操作上很簡單，EIA數據前我們跟隨市場趨勢，晚間數據期間等待大行情的到來。

黃金操作建議：

1，1222-1223做空，止損1227上方，目標1213-1215

2，1212-1213做多，止損1208，目標1222-1225

原油操作建議：

1，53.3-53.5做空，止損53.8，目標52.2-52.5