3月7日，全國人大代表、貴州省安順市文聯主席姚曉英，全國政協委員、貴州省文化廳副廳長姜剛傑，全國人大代表、雲南文化產業投資控股集團有限責任公司總經理助理楊勁松，共同做客中國經濟網「中經兩會之夜」欄目。中國經濟網 陳昊明/攝？

中國經濟網北京3月8日訊(記者 佟明彪)3月7日,中國經濟兩會特別節目——「代表委員談文化」邀請到了三位嘉賓共議文化扶貧話題,嘉賓一致認為,文化扶貧在扶貧攻堅戰中的作用不可忽視,而其中的關鍵就是打造文化產業,帶動貧困地區的人民脫貧。>>>點擊進入訪談專題

文化扶貧在扶貧攻堅中的重要性已成共識

全國人大代表、貴州省安順市文聯主席姚曉英提出,文化扶貧在扶貧攻堅戰當中的實力不可低估,一方面它為扶貧攻堅提供精神動力,另一方面也有助於,文化外延的發展和文化產品、產業的打造。

全國政協委員、貴州省文化廳副廳長姜剛傑也表示,扶貧工作是中國當前最大的政治,也是第一民生工程,作為文化部門要積极參與,應該有一種「大文化助推大扶貧」的觀念來參與扶貧工作。

全國人大代表、雲南文投集團總經理助理楊勁松也談到,我們在扶貧攻堅戰的過程里一定要深挖、保護和傳承好本土的文化,這是扶貧的內容之一。另外,我們也可以把更先進的文化帶進貧困地區,讓其受益,同時文化產業化又能夠從根本上解決扶貧、脫貧的長期發展問題。

打造文化產業是文化扶貧的關鍵詞

姚曉英表示,文化扶貧的另一個需要被關注的方面就是打造文化產業。「比如貴州在脫貧攻堅戰當中,就是以旅遊為基本平台,讓大量的農民找到新的就業機會。」她還提出,文化產業的打造一方面是要運用新的發展觀念,另一方面也要守住生態和環境的底線,同時還要以奔小康為目標。

姜剛傑認為,文化也是一項富民工程,歸根到底是要文化扶貧,讓老百姓通過文化扶貧來致富。怎麼實現富民呢?就是要通過產業的打造,通過產業的帶動、支撐,實現富民。「所以,貴州現在提出文化育民、文化利民、文化惠民最終實現文化富民,『大文化助推大扶貧』的觀念已經形成了共識。」

比如貴州打造的「藏羌彝文化產業走廊」,「從貴州西部到雲南、四川、西藏這一線給串起來,大力培育民族的文化產業,政府予一定的扶持和政策上的傾斜,通過這個工程,讓沿線的老百姓致富。」姜剛傑介紹稱。

楊勁松對此也提出,文化產業對文化扶貧來說,從根本上解決了將來發展的問題,脫貧的問題,這是非常關鍵的作用。「比如我們在藏區一個大峽谷,開發的一個巴拉村,當時差不多在4000米的海拔,10—20戶人家住在那裡,道路很不方便,但是很好的保存了原來建築的形態和自己的風俗。我們就把巴拉村整體搬到了河谷地區,2200米左右的海拔,一方面村子直接與進藏的公路相連了,人的生活環境和交通的便捷性得到了很大的改變,另一方面,整個大峽谷做成景區后,也非常需要有這樣的原始的村落在那裡,我們又把村落重新改造,讓巴拉村的人到那裡工作。通過這個項目,對當地人來說,生活水平也提高了,自己其他的服務性收入也有了,這才能夠讓扶貧的路走得更遠。」楊勁松如是說。