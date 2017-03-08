全國政協委員、貴州省文化廳副廳長姜剛傑做客中國經濟網「中經兩會之夜」欄目。中國經濟網 陳昊明/攝？

中國經濟網北京3月8日訊(記者 佟明彪)3月7日,中國經濟兩會特別節目——「代表委員談文化」邀請到了全國政協委員、貴州省文化廳副廳長姜剛傑就文化扶貧的話題進行探討,他表示文化扶貧,應該要改變過去文化「三下鄉」等比較簡單的形式,要注重長期教育和文化扶持,讓貧困地區的人們有要改變貧困的願望和主體的意識,這樣才能激發他們脫貧的活力。 >>>點擊進入訪談專題

姜剛傑認為,貧困和文化缺失有一定的關係,「越窮,教育程度、文化素質越低,這就形成了一種惡性循環。」

因此他提出文化扶貧應該改變過去簡單的文化「三下鄉」等比較淺的形式。要轉變方式,注重長期教育,還要扶持文化,「除了改變基礎設施以外,要從精氣神方面提振當地人們的精神和信心,然後使他有要改變貧困的願望和主體意識,這樣才能激發他的活力。」

姜剛傑還介紹稱,貴州省的相關部門已經就「大文化助推大扶貧」的觀念形成了共識。「貴州省委出台了一份文件,要建設多彩貴州,民族文化強省,按照文化育民、文化利民、文化惠民最終實現文化富民這四項工程來做。」