全國人大代表、雲南文化產業投資控股集團有限責任公司總經理助理楊勁松做客中國經濟網「中經兩會之夜」欄目。中國經濟網 陳昊明/攝？

中國經濟網北京3月8日訊(記者 佟明彪)3月7日,中國經濟兩會特別節目——「代表委員談文化」邀請到了全國人大代表、雲南文投集團總經理助理楊勁松,她提出在產業化方面,民族文化本身就是非常大的財富,同時對脫貧來說也是一個很好的支撐點和發展點。 >>>點擊進入訪談專題

楊勁松表示,作為文化產業企業,在文化扶貧中要思考怎樣把貧困地區的文化更多的挖掘出來,更好的傳播出去,文化自信心的建立。「比如我們的扶貧點是在哈尼族、彝族、苗族聚居的地方,有很多民族的建築物,風土人情、風俗民俗,苗山的一些節慶,怎麼樣把它挖掘出來,讓他們真正的知道自身的文化精髓在哪裡,這是我們扶貧應該做的。」

另外就是思考怎樣把民族文化產業化、產品化,比如製作成影視劇,演藝節目,做民族工藝品的創意開發,尋求合作等,「像一些知名的品牌,包括國際大牌的服裝等用上我們的民族元素進去以後,你的文化價值提升了,價格也飛速的增長。」