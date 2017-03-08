全國人大代表、貴州省安順市文聯主席姚曉英做客中國經濟網「中經兩會之夜」欄目。中國經濟網 陳昊明/攝？？

中國經濟網北京3月8日訊(記者 佟明彪)3月7日,全國人大代表、貴州省安順市文聯主席姚曉英做客中國經濟網兩會特別節目「代表委員談文化」,與網友探討文化扶貧的話題,她認為在「文化扶貧」過程中,人們首先要對文化心存敬畏,同時要認識到文化變與不變的邊界,另外還要避免流水線式的作業。？ >>>點擊進入訪談專題

姚曉英認為,文化扶貧首先要認識到其中的「不變」與「變」。「不變」就是要對文化內涵堅守一份敬畏之心。

其次,要認識到文化的「變」,「比如對於吞口(雲、貴、川、湘等省一些少數民族地區掛在門楣上,用於驅邪的木雕),其寓意是用大嘴把你種種不如意呑下來,讓你帶走吉祥如意。這樣的呑口其實也可以做成旅遊產品,還能讓更多的人了解我們的文化地標,這是我們發展當中需要的。」姚曉英指出。

第三就是要在做美麗鄉村和特色城鎮等項目時避免流水線式的操作。比如在評估時,不要一味評估需要多少磚瓦,多少錢,要多聽聽文化專家的評估意見,甚至可以作為是否能撥款的先決條件。