曾經火熱發展的「互聯網金融企業」現在正在被一家家「金融科技企業」做取代。這一變化的背後，預示著僅僅依靠互聯網技術，已經不能再吸引市場的關注度，「金融科技」這一更能體現「互聯網+金融」創新的名詞應運而生。善林金融董事長周伯雲先生表示，「金融科技能創造新的業務模式、應用、流程或產品，從而對金融市場、金融機構或金融服務的提供方式造成重大影響。」

那麼，「金融科技」到底是什麼？是一個全新的概念和領域，還是只是「互聯網金融」的舊瓶裝新酒？京東金融副總裁金麟指出，「金融科技」更強調用互聯網思維、互聯網技術由外及內地改變傳統金融服務業，而不是簡單的「互聯網+金融」。「『金融科技』更強調『賦能』，用技術來改變傳統的金融產品乃至整個行業，」周伯雲先生說道。

鑒於金融科技這一全新的領域，很多互金企業都紛紛開始布局。除了BAT等金融科技公司，其他的金融科技公司也各顯神通，積極進行大數據基礎建設，以構建自己的競爭護城河。

以善林金融為例，其推出的智能服務終端機運用先進的大數據技術及虹膜識別原理，通過指紋和刷臉就可以輕鬆完成身份認證，有效的避免了一人多證。進入系統后通過提示，操作三四步就可以方便快捷地提交所需的各項金融服務。並且它運用前沿的大數據風控模塊，可以更好地解決普惠金融「信用變現難」的痛點。線下轉線上以後，對於部分年齡較大、對於APP 及PC端操作不暢的互聯網化較弱的客戶造成一定影響。

在善林金融看來，金融科技不應是冷冰冰的機器和程序代碼，而是有情懷和溫度的。「相信2017年將會有更多新技術落地應用，與此同時，對於所有市場參與者來說，這或許也將是自身核心技術壁壘構建的最後窗口期，善林金融會和大家一起努力，依託數據與技術能力，打造金融科技生態圈，」周伯雲先生在談到善林金融未來的發展時表示。