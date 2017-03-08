施羅德首席分析師兼策略師韋德（Keith Wade）日前發佈研究報告表示，由於經濟數據意外上升以及企業信心調查指數走好，顯示歐元區經濟正處於周期性的增長，已上調對於歐洲經濟的增長預測。但通脹以及政治風險依然存在，因此只能對歐元區經濟前景「謹慎看好」。

施羅德已將2017年歐元區經濟增長預期由原先的1.2%上調至1.5%，同時預期2018年歐元區經濟增長1.8%。與此同時，施羅德預計2017年歐元區通脹率將達到1.6%，2018年將達到0.9%。

韋德認為，企業投資仍然積極，出口形勢改善將利好歐元區經濟。同時他也警告稱，由於工資增長將會落後於生活成本的上升速度，通脹升溫將對歐元區經濟增長帶來下行風險。

對於歐洲央行貨幣政策前景，報告認為歐元區通脹率將接近該行政策上限后回落，預期歐洲央行將從2018年1月起將其每月購買債券規模減少至400億歐元，當年第三季度將進一步縮減至每月200億歐元，為2019年的加息進行鋪墊。記者 陳曉剛