施羅德分析師稱：歐元區經濟前景謹慎樂觀北京新浪網 (2017-03-08 15:33)
施羅德首席分析師兼策略師韋德（Keith Wade）日前發佈研究報告表示，由於經濟數據意外上升以及企業信心調查指數走好，顯示歐元區經濟正處於周期性的增長，已上調對於歐洲經濟的增長預測。但通脹以及政治風險依然存在，因此只能對歐元區經濟前景「謹慎看好」。
施羅德已將2017年歐元區經濟增長預期由原先的1.2%上調至1.5%，同時預期2018年歐元區經濟增長1.8%。與此同時，施羅德預計2017年歐元區通脹率將達到1.6%，2018年將達到0.9%。
韋德認為，企業投資仍然積極，出口形勢改善將利好歐元區經濟。同時他也警告稱，由於工資增長將會落後於生活成本的上升速度，通脹升溫將對歐元區經濟增長帶來下行風險。
對於歐洲央行貨幣政策前景，報告認為歐元區通脹率將接近該行政策上限后回落，預期歐洲央行將從2018年1月起將其每月購買債券規模減少至400億歐元，當年第三季度將進一步縮減至每月200億歐元，為2019年的加息進行鋪墊。記者 陳曉剛
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雅虎終於死了：從1000億到破產賤賣，最後連名字都沒保住【北京新浪網】
金沙中國女賭神現身 她令整個澳門賭場風聲鶴唳【北京新浪網】
4G吃到飽割喉戰 三大電信玩真的【中央社】
雕刻於哪個時代? 盧溝橋獅子今年「斷代排輩」【北京新浪網】
遼寧省人大常委會副主任李文科被免職(圖/簡歷)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》