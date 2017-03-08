毅高續急瀉21% 本月已累挫逾32%北京新浪網 (2017-03-08 15:34)
毅高（08218）續急瀉21%，最新報0.65元；成交約561萬股，涉資404萬元，暫為表現最差個股。以現價計，該股本月已累挫逾32%。
現時，恒生指數報23783，上升102點或上升0.43%，主板成交512.53億元。上證綜合指數報3237.02，下跌5.39點或下跌0.17%，成交1732.05億元人民幣。
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