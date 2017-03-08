超大現代上漲5% 玉米去庫存將為供給側改革重點北京新浪網 (2017-03-08 15:36)
超大現代（00682）現升5.12%，報0.226元；成交約334萬股，涉資74萬元。現時主動買盤90%。暫時升破十天、廿天、五十天及百天平均線。惟股價暫時仍未能突破上年高位0.265元。
善農產品的供求關係；二是提高農業的品質和效益，增加農民的收入；三是促進農業轉型升級，提高競爭力。
相關股份表現如下：
股份（編號） 現價 變幅
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超大現代 （00682） 0.226元 上升5.12%
第一拖拉機（00038） 4.970元 下跌0.80%
中化化肥 （00297） 1.190元 下跌2.46%
世紀陽光 （00509） 0.320元 下跌1.54%
大成生化 （00809） 0.189元 上升7.39%
心連心化肥（01866） 2.500元 上升5.04%
中海石化 （03983） 2.640元 無升跌
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