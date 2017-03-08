泰禾光電和華瑞股份3月9日申購 頂格申購需配市值28萬元北京新浪網 (2017-03-08 15:36)
中國網財經3月8日訊 根據交易所安排，泰禾光電和華瑞股份兩隻新股3月9日申購，頂格申購需配市值28萬元。
泰禾光電
泰禾光電此次發行總數為1899萬股，網上發行1899萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：732656，申購價格：21.91元，單一帳戶申購上限18000股，申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
(責任編輯：董文博)
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