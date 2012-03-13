中國消防（00445-HK）今早以0.355元開出，上午走勢牛皮，股價於午後越升越多，時間15：08報0.41元，升17%。成交股數2769萬股，涉資約1080萬元。

該公司近期沒有消息，只於今年2月曾就收購一家主要於歐洲從事消防車及消防設備生產及銷售的公司全部已發行股份，作出跟進公佈，公佈重點是仍就洽購與賣方繼續協商。自該公佈之後，公司未就此洽購有任何消息披露。

今日股價突於午後起動，是否與此事有關，都是應該等公司公佈消息。