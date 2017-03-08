新華社石家莊3月8日電（記者 趙鴻宇）劉晴是中國農業大學的研究生，從小在城裡長大的她，大部分研究生的學習生活都在河北南部的一所小村莊度過。

她所在的邯鄲市曲周縣范李庄村，年輕人多在外務工，留守中老年婦女較多，中國農業大學在當地政府支持下，在村裡設立了「三八科技小院」，學生除了每年農閑時在北京學習外，其他時候要在這裏讀書、做實驗、向農民推廣科學種田，還肩負著豐富村民精神生活的任務。

「就在昨天，學弟騎電動三輪車載我去縣婦聯，領曲周縣『最美女性』和『三八紅旗手』的獎。這是我在校外獲得的第一個獎項。我覺得自己做得並不夠，要進一步研究怎樣提升村民生產、生活水平。」劉晴說。

劉晴「駐村讀研」后，已為農民進行了多次專場培訓，數十次在田間地頭為村民解決棘手問題，先後推廣了小麥春草秋治、玉米晚收、寬窄行播種技術等，確保當地小麥畝產保持在500公斤以上，玉米畝產穩定在650公斤。

村民王九菊說，我們生產上遇到問題都會來找她，要是給農作物用藥后仍不見好轉，她就會跑到地頭，研究病因，告訴我們怎樣合理用藥。

劉晴表示，雖然用科研指導當地生產見到成效，但目前到了一個瓶頸期，如何優化種植結構、提高農產品的科技含量，是她最新探索的東西。

同時，劉晴還根據村裡留守人員技能多樣的特點，讓村民學會製作插花、汽車坐墊等手工製品，通過訂單的形式向外推銷，不少村民每月可以多收入1000元。為了活躍村民文化生活，延續村民廣場舞熱情，她自學了新的舞蹈形式，並在村裡舉辦了多種樣式的廣場舞比賽。

探索也有失敗的時候，她曾想通過淘寶等平台將村裡的手工製品以更好的價格銷售出去，結果因對一些規則不熟悉，並沒有取得多大銷量。

劉晴說，「駐村讀研」的日子也哭過，但既然來了就要努力做下去，沉下心來為解決當地發展問題而奮鬥。