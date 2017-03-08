河北金元時期黃驊海豐鎮遺址主動性發掘啟動第二階段工作北京新浪網 (2017-03-08 15:36)
新華社石家莊3月8日電（記者王民孫丁）河北黃驊海豐鎮遺址主動性發掘第二階段工作近日正式啟動，作為我國金元時期重要的貿易港口，其功能分區神秘面紗有望被揭開。
海豐鎮遺址首次主動性發掘於2016年7月啟動，第一階段工作當年11月結束，發掘面積300平方米，現場出土大量金元時期建築基址、主幹道路、陶器瓷器等人類活動遺迹、器物。
此次發掘為第二階段工作，由國家文物局批准，河北省文物研究所主持，國家水下文化遺產保護中心、黃驊市博物館聯合開展。地點位於海豐鎮遺址東南部，距第一階段工作探方約400米處，計劃發掘面積1000平方米，目前考古人員已進場作業。
據介紹，經過前期大量的勘探工作，確認當前的發掘點位於古柳河河道，地下有踩踏面與炭灰層，並有主幹道路與外界相通，相關特徵符合碼頭建設條件。
「探尋遺址碼頭的功能分區是這次的發掘重點，我們將在第一階段發掘的基礎上，進一步揭露遺址港口功能分區詳細情況，期待為研究海豐鎮遺址歷史及『海上絲綢之路北起點』論證提供更多依據。」河北省文物研究所水下考古研究室主任雷建紅說。
海豐鎮遺址位於黃驊市東25公里，是我國金元時期重要的考古發掘項目，現為全國重點文物保護單位。2000年以來，通過4次發掘工作，發現大量金元時期遺迹器物。尤以瓷器居多，來源於定窯、磁州窯、龍泉窯、景德鎮窯等南北方不同窯口，品種異常豐富，證明海豐鎮在金代已經成為集水陸交通為一體、以瓷器為主的貿易集散地和重要的運輸口岸。
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