新華社石家莊3月8日電（記者王民孫丁）河北黃驊海豐鎮遺址主動性發掘第二階段工作近日正式啟動，作為我國金元時期重要的貿易港口，其功能分區神秘面紗有望被揭開。

海豐鎮遺址首次主動性發掘於2016年7月啟動，第一階段工作當年11月結束，發掘面積300平方米，現場出土大量金元時期建築基址、主幹道路、陶器瓷器等人類活動遺迹、器物。

此次發掘為第二階段工作，由國家文物局批准，河北省文物研究所主持，國家水下文化遺產保護中心、黃驊市博物館聯合開展。地點位於海豐鎮遺址東南部，距第一階段工作探方約400米處，計劃發掘面積1000平方米，目前考古人員已進場作業。

據介紹，經過前期大量的勘探工作，確認當前的發掘點位於古柳河河道，地下有踩踏面與炭灰層，並有主幹道路與外界相通，相關特徵符合碼頭建設條件。

「探尋遺址碼頭的功能分區是這次的發掘重點，我們將在第一階段發掘的基礎上，進一步揭露遺址港口功能分區詳細情況，期待為研究海豐鎮遺址歷史及『海上絲綢之路北起點』論證提供更多依據。」河北省文物研究所水下考古研究室主任雷建紅說。

海豐鎮遺址位於黃驊市東25公里，是我國金元時期重要的考古發掘項目，現為全國重點文物保護單位。2000年以來，通過4次發掘工作，發現大量金元時期遺迹器物。尤以瓷器居多，來源於定窯、磁州窯、龍泉窯、景德鎮窯等南北方不同窯口，品種異常豐富，證明海豐鎮在金代已經成為集水陸交通為一體、以瓷器為主的貿易集散地和重要的運輸口岸。