2月28日，掌趣科技公佈了2016年年度業績快報，報告顯示2016年公司實現營收18.74億元，同比增長66.80%；歸屬於上市公司股東的凈利潤5.19億元，同比增長10.40%。在交出了亮眼的業績成績單后，日前市場卻對掌趣科技「內生+外延」發展模式產生了一些質疑，將其置於風口浪尖的位置上。就近期產生關於掌趣科技的新聞熱點，證券時報記者第一時間聯繫了掌趣科技CEO胡斌，以下是採訪實錄：

記：商譽問題是近年來市場對掌趣科技質疑最多的地方，您怎樣看待這件事？

胡：商譽減值風險的話題不是這兩天才出現的，從我們開始外延併購以來，這個聲音就一直存在。市場環境變化要求掌趣科技抓住長遠發展的兩個關鍵點：一是優質的遊戲開發產能尤為稀缺，需要花大力氣去獲取；二是有必要實現業務結構規模化，提升集團軍作戰能力。

作為一個有進取心的企業，我們始終堅持通過持續的併購整合細分領域龍頭來強化自身基因。大家也能看到，現在掌趣集團旗下擁有多支優秀的開發團隊，尤其是天馬和玩蟹，已經確立了MMO及卡牌領域的領先地位。橫向對比來看，這種併購重組的成功率其實是非常難得的，也證明了我們自身業務協同和資源整合的能力。

當然，商譽是併購必然附帶的會計處理產物，但從實際業務角度出發，像能夠開發《拳皇98終極之戰OL》及《全民奇迹》這種全球爆款且擁有大量IP儲備的掌趣科技，應該是併購成功擴張的典範。如果為了規避商譽減值風險，我們就放棄投資併購，這樣企業規模只能停留在「小作坊」級別，如何才能壯大？尤其在手游這樣一個瞬息萬變的市場，這無異於因噎廢食。

記：關於近期A股重點關注的上市公司股東減持問題，也同樣影響到了掌趣科技，對此您怎麼看？

胡：股東減持其實也不是一個新話題了，既然問到了我也談一下。我認為這基於多方面原因，不能籠統地一概而論。掌趣科技對華誼兄弟而言是基於其早期布局遊戲產業的投資回報，這其中可能出於公司發展所需要的資金需求。這也證明掌趣科技自身盈利能力很強，我們從上市之前全年營收1.8億元，到2015年突破11億元，這是一個非常可觀的投資回報。

至於姚文彬先生減持，一方面是個人資金的需求，另一方面也綜合考慮到了為公司戰略發展提供一定資金支持，提供了3個億的無息借款。

記：董事長更換、高管離職會對掌趣科技未來發展的穩定性產生影響嗎？

胡：這裏我首先要澄清一個事實，董事長鄧攀先生、董秘李好勝先生包括我現在都還在公司任職，同時我們也都有增持公司股票，這與目前網上的集體減持、辭職的消息並不相符。鄧攀先生作為公司聯合創始人十年來一直主抓業務，包括一手搭建了幾乎所有的業務高管團隊，董事長更換對於掌趣科技是領導層年輕化的平穩過渡。

剛才我也提到了，移動遊戲行業變化非常快，人員流動也很頻繁，掌趣科技當前領導班子穩定，凝聚力和戰鬥力都很強。像我們今年準備推出的一系列產品大作，包括《全民奇迹》續作、《魔法門之英雄無敵》、《神話永恆》等都已經箭在弦上，部分重點產品近百人研發團隊現在也駐紮在深圳日夜加班、封閉開發，整個掌趣集團的產品序列會在今年有一個比較大的爆發。

最後，我想表達的是就像遊戲行業近年來都在強調「回歸遊戲本質」，對於企業經營情況的評判也應該回歸到產品和業績身上。掌趣科技是一家比較低調務實的公司，我們更希望通過良好的業績數據指標回報廣大投資者和玩家，也感謝媒體朋友的監督和關注。

結合胡斌的回應，記者了解到商譽是併購主體購買另一家企業的投資成本超過後者凈資產公允價值的差額，是企業整體價值的組成部分。一位長期跟蹤掌趣科技的分析師對記者表示，海外的迪士尼、EA等優秀娛樂公司和遊戲公司，也都是通過併購完成了帝國的擴張，在掌趣科技上市初期，國內的遊戲公司大多還體量比較小，掌趣科技以比較主動的姿態完成了多品類優秀研發團隊的建設，如果純粹靠內生增長的話也不會有今天的利潤體量。

「併購期間產生的商譽是不可避免的，對於移動遊戲這個輕資產的行業來說，泛娛樂生態的構築也必須通過外延式併購完成，商譽在會計上屬於非現金項目，即便減值也不會影響當期的現金流。」上述分析師表示。