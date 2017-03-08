新浪科技訊 3月8日消息，昨日晚間，全國人大代表雷軍、全國政協委員楊元慶分別通過微博發聲，力挺馬雲「像打酒駕那樣打假貨」的呼籲。

全國人大代表、小米董事長兼CEO雷軍轉發馬雲的微博並表示：「假貨是社會的毒瘤，嚴重損害了國貨形象和消費者的信心，堅決支持加大打擊假貨的力度！

全國政協委員、聯想集團總裁兼CEO楊元慶也在微博上呼應，「拒絕假貨，嚴懲侵權，必須上升到一個全社會重視的高度。希望政府立法，讓制假者，侵權者付出他們付不起的代價。」

阿里巴巴集團董事局主席馬雲昨天發佈微博長文，再次表明阿里將推動加重刑罰治理假貨的決心。馬雲稱，建議參考酒駕醉駕治理，設想假如銷售一件假貨拘留七天，製造一件假貨入刑，那麼我想今天中國的知識產權保護現狀、食品藥品安全現狀，我們國家未來的創新能力一定會發生天翻地覆的變化。

此外，楊元慶還在在全國政協第十二屆五次會議經濟界聯組會議上發言，「不僅要建立完備的法律法規體系，讓侵權、山寨付出代價，付出它承擔不起的代價，乃至承擔刑事責任。」

昨日，中國企業傢俱樂部前主席、聯想控股股份有限公司董事長柳傳志在中國企業傢俱樂部的工作群里貼出兩百余字的評論表示點讚馬雲呼籲，並倡議中國企業傢俱樂部應當以組織名義大力支持。

新希望集團董事長劉永好也表示，「假冒偽劣影響我們的行業、企業有序發展，更影響中國的國際化形象，也是阻撓商業文明和創新的毒瘤，對此我們堅決抵制。」

一周前的2月27日，阿里巴巴集團向全社會公開呼籲：完善法律法規，嚴格執法、加重刑罰，加大打擊制假售假的執法力度。