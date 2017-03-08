經歷了CES2017上OLED與QLED的一決雌雄之後，AWE2017上的黑電產品又將迎來怎麼樣的較量？作為一場身在本土的國際化演出，我相信除了傳統的國際大廠之外，還有更多的國產廠商，乃至互聯網廠商也將會在這個舞台上嶄露頭角。今年AWE的主題為「智慧生活」，那可以猜想，彩電廠商除了硬體黑科技的比拼之外，在智能化、場景化特色功能 上也將頻頻出招。

HDR將為所有顯示設備+1S

這個從16年初就初露鋒芒的圖像技術，受到了各大電視廠商的重視。索尼甚至直接把電視宣傳口號改為了「4K HDR」並沿用至今。三星、LG、TCL、創維等傳統大廠也爭先把HDR納入囊中，它就像當年4K技術來臨時一樣徹底而勐烈。

步入中年的LCD依靠HDR青春了一把，稚氣未泯的OLED也依靠HDR成熟了一把。對比度差是LCD相較於OLED的缺陷之一，通過HDR技術提升屏幕亮度以及亮度等級，有效的提升了LCD的亮度、色彩對比。而灰度差則是OLED相較於LCD的缺陷之一，通過HDR技術擴增亮度動態範圍，更清晰的表達OLED在亮部和暗部色彩層次和細節。當然也要通過更好的晶元來管理色彩才能達到事半功倍的效果，比如X1 Extreme、HCX2等圖像處理晶元。

今年的AWE上，HDR技術仍舊將成為所有廠商宣傳的重點，而且還將帶來更多更高硬體規格的產品。目前HDR技術分為Dolby Vision和HDR 10兩種標準，前者要求的亮度、色深、色域、解析度目標分別達到4000nit、12bit、Rec 2020、4K；後者在亮度、色域、解析度上與前者類似，不過色彩深度只要求10bit。從參數上來看Dolby Vision要更出色一些。

越來越多的廠商向Dolby Vision標準靠攏，像LG今年新款的G7、E7、C7和B7都支持了Dolby Vision和HDR 10雙標準，索尼A1E、創維OLED系列S9、S9D也支持了Dolby Vision標準，還包括了量子點陣營的三星和TCL。

量子點與OLED難分伯仲

OLED的勢頭似乎來得越來越勐了，除了LG和國產創維、康佳之外，今年還有索尼、松下重新回歸到OLED陣營。隨著杜邦、住友化學等在在OLED材料方面的不斷研究，新的OLED產品已經逐漸消滅了「燒屏」的難題，LGD也在不斷改善面板工藝，良品率得到了很大的提升。

那是不是證明現在的OLED就有著翻天覆地的本事了呢？顯然不是，做為全球最大的電視巨頭——三星，依然堅守在QLED陣營。而且三星在QLED上的布局絲毫不亞於LG在OLED上的苦心經營。三星投資了擁有超過300項量子點技術專利的德國Nanosys公司，還砸下7千萬美元收購美國QD Vision，這是一家曾經和LG、索尼等聯合開發過量子點電視的公司。在三星新一代的QLED TV中色彩、色數、亮度等方面都有著極大的升級，進一步表明了這家巨頭在QLED上的決心。

TCL也是量子點電視的先行者，很早就涉入到量子點電視的研發當中。從這些大企業的割據局勢來看，量子點與OLED短時間之內還難分高下，這其中既有現有市場格局下既得利益的擁護，也有創新者的刺破訴求。

在市場面前，技術並沒有好壞之分，決定生死興衰的關鍵也並非技術。當LCD取代PDP，當White OLED取代RGB OLED，足以證明成本優勢才是左右技術導向的核心要素。而反過來，讓優秀的技術具有更低的成本，也成為創新者要努力消化的事情。

內容，是疫苗也是膠囊

從前賣電視，不過只是賣電視硬體，如今賣電視如果不搭上內容一起講，可能別人都不以為那是再賣電視。內容成為了互聯網電視時代最不可或缺的東西，它所帶來的廣告收益、會員收益甚至已經超過了硬體的盈利能力。今年的AWE電視廠商一定會在內容和應用上大做文章。

樂視有自己的內容平台，並砸了重金在體育和自製內容上；微鯨背靠華人文化有雄厚的內容渠道基礎，也越來越懂得用多平台廣告來包裝自己；創維和TCL等傳統廠商也一直和愛奇藝、優酷、芒果TV等視頻平台保持密切的合作；「回了娘家」的夏普， 與阿里、愛奇藝深度合作。恐怕也只有三星、索尼、LG三家電視品牌沒有大張旗鼓的納入更多視頻內容平台了，但是肯定是與牌照方合作了的。

微鯨、PPTV、CANTV等互聯網廠商今年也以新人的身份加入到了AWE陣容，估計他們帶來的更多是智能化和內容的體驗。

內容是疫苗，因為它可以掩蓋入門者在硬體設計上的短板；內容也是膠囊，因為它為新晉者帶來了更多的盈利模式。所以，大內容時代，硬體反倒變得不那麼重要了。作為一種精神消遣，泛娛樂開始沖淡我們對內容載體的關注，而將視線轉移到了內容本身。

總結：OLED和QLED都會在HDR的加持下，帶來更多的視覺驚喜。但電視的演進路線不僅局限於純粹的技術革新，AWE2017上我們將會看到更多交互創新和內容運營的電視產品，帶來不一樣的互聯網電視體驗。