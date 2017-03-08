共享單車，不能因一點小問題因噎廢食——政協委員談政府管理模式創新

新華社北京3月8日電（記者安蓓）共享單車亂停亂放影響了社會秩序、網路訂餐「火起來」卻伴生食品安全隱患……日新月異的新經濟，在改變了經濟發展和生活模式的同時，也給政府管理提出挑戰。在全國政協工商聯界別多場小組討論中，政府管理模式創新成為關注的話題。

「以前老百姓出行的『最後一公里』，公共汽車怎麼也延伸不了，政府配置的自行車推廣緩慢。現在共享單車來了，老百姓出行很方便。這就是模式創新，用市場的辦法解決了政府多年解決不了的問題。」北京市副市長程紅委員說，「對共享經濟等模式創新，政府應該積極面對，不能因為一些小的問題就因噎廢食。」

「網路訂餐剛活躍起來時，很多無證店鋪進入平台，損害了消費者權益。我們探索把政府信息和網路訂餐平台共享，既發揮了共享經濟優勢，又維護消費者權益。」程紅介紹說，一家電子商務企業之前受消費者投訴很多，在數據共享后，下半年投訴量就比上半年少60%。

政府工作報告提出，推動「互聯網+」深入發展。「當互聯網遇到金融，是金融跟著技術走。一旦技術到了臨界突破，就能帶動金融突破，進而拉動供給側適應新需求。」上海匯銀集團董事長沃偉東委員說，對於這類創新，政府既要規範監管，又要鼓勵包容。

「創新就是沒有下結論或者不要下結論，簡單否定或拋棄，只能把潛在的創新拱手讓人。」沃偉東說。

程紅說，「互聯網+」不是簡單的產業問題，而是重構經濟的方式，對各個行業都有影響。「這對政府管理提出了很大挑戰。當發現問題時，政府不能簡單處罰了事，必須同步創新，讓政府管理模式跟上新業態新模式的創新步伐。」

不僅是新業態的發展，近年來市場化改革的推進也對政府監管提出更高的要求。

「我前一陣兒要進口國外治療癌症的先進設備，他們告訴我說必須要審批。我覺得很奇怪，設備是我自己買，虧了我自己負責，為什麼要你審批呢？」三胞集團董事長袁亞非委員說。

「後來我明白了，這個政策是過去出的，那時沒有私立醫院，主要針對的是財政支持的公立醫院，當時是合理的。但近年來，在國家的支持下，民營醫院發展很快，這要求相關部門與時俱進，儘快出台與國家方針相適應的配套政策。」袁亞非說，政府重在把好質量關和品牌關，讓市場發揮決定性作用。

「一個真正強大的國家，必須有一大批致力於實體經濟、專注於創新的偉大企業。」新華聯集團總裁傅軍委員說，這要求培育鼓勵實幹、有利於創新的市場環境。

「過去理解優化環境就是給優惠，實則不然。實體企業一投下去，考慮的就是10年、20年甚至30年的發展。要讓企業真正安心投資，必須要把政策的穩定和延續性作為最為重要的事情來做。」程紅說。